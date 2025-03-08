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الرياضة

النصر يحصد لقب فردي الرجال لكرة الطاولة

النصر يحصد لقب فردي الرجال لكرة الطاولة
8 مارس 2025 14:41

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

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أهدى أليكسي ليفنتسوف لاعب النصر المقيم، فريقه لقب بطولة الدولة الأولى لفردي الرجال في كرة الطاولة للاعبين المواطنين والمقيمين لموسم 2024- 2025، فيما حل منافسه ديمتري زاخاروف لاعب شباب الأهلي في المركز الثاني، وتقاسم جائزة المركز الثالث «الثنائي» بترو كيم لاعب الشارقة، ومايكل دابروفسكي لاعب النصر.
وشهد تتويج الفائزين، حسن الزرعوني، الأمين العام لاتحاد الطاولة، حيث نال ليفنتسوف كأس المركز الأول والميداليات الذهبية، فيما تُوج زاخاروف لاعب شباب الأهلي بالميدالية الفضية، ونال الثنائي بترو كيم «الشارقة» ودابروفسكي «النصر» الميداليات البرونزية، وشهدت البطولة، مشاركة 32 لاعباً مثلوا أندية النصر، الوصل، الشارقة، شباب الأهلي، والعروبة.
من جهة أخرى، يتأهب اتحاد الطاولة لتنظيم منافسات النسخة الرابعة لبطولة الدولة للرواد لكرة الطاولة، والتي تقام الجمعة والسبت المقبلين بنادي الشارقة، وتتضمن البطولة 4 فئات شملت فردي الرجال من 40 إلى 50 عاماً، وفردي الرجال من 50 إلى 60 عاماً، وفئة فوق الستين، بجانب مسابقة خاصة للرواد المواطنين من قدامى اللاعبين.
وتجرى «بطولة الرواد» المفتوحة لجميع الجنسيات، بنظام المجموعات في الدور الأول، وخروج المغلوب في المباريات النهائية، وتقام جميع المباريات بنظام 3 أشواط من 5.
وشهدت نسخة الموسم الماضي لبطولة الرواد مشاركة 95 لاعباً من مختلف الفئات العمرية، وتوج الدكتور عبدالله الهاجري للعام الثاني على التوالي بفئة المواطنين، فيما نال المصري عمر سعد لقب فئة 40 إلى 50، والهندي أنيل سادفاني لقب فئة 50 إلى 60 عاماً، فيما تُوج الفلسطيني مهند اليماني بلقب فئة «فوق الستين».

 

الإمارات
النصر
كرة الطاولة
شباب الأهلي
الشارقة
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