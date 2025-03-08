«أبيض البادل» بطل «ند الشبا»



دبي (الاتحاد)



حصد منتخبنا لقب «البادل»، ضمن «النسخة الـ12» من «دورة ند الشبا الرياضية»، التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وتوَّجَ الفائزين في «البادل»، الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل، ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، وخلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، كما حضر النهائي معالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وإسماعيل الهاشمي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي للبادل، النائب الثاني لرئيس اتحاد البادل، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وسعيد المري، الأمين العام لاتحاد للبادل تنس، وحسن المزروعي، مدير الدورة.

وفاز منتخبنا بلقب البطولة، بعد تغلبه على هولندا «حامل اللقب» 2-0 في المباراة النهائية، حيث حسم إجناسيو فيلارينو وإنريك جيوناجا الجولة الأولى أمام ماتس جروين وكاي جروين 2–6 و6–1 و6–0، ورجحت كفة إنيجو جوفري وأرناو أياتس في الجولة الثانية بتغلبهما على يانك فيرواتر ونيكولاس فان بيتو 6–1 و6–3، لتنتهي المباراة لمصلحة «أبيض الإمارات» ويُتوج باللقب.

وأجرت اللجنة المنظمة سحباً على جوائز مجزية لجمهور المباراة، حيث فازت إحدى المشجعات بسيارة فورد تيريتوري، وينتظر الجمهور المزيد من الجوائز والمفاجآت في الدورة.

على صعيد آخر، تنطلق مساء الأحد، منافسات بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة في نادي دبي لأصحاب الهمم، حيث تقام 4 مباريات، يلتقي فيها شرطة دبي مع محاكم دبي، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وشرطة الشارقة مع دائرة المالية، وبلدية دبي مع ماي دبي.

ويلتقي يوم الاثنين، الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي مع ماي دبي، وشرطة دبي مع دائرة المالية، وهيئة تنمية المجتمع مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي مع محاكم دبي.

من ناحية أخرى، أجرت اللجنة المنظمة مراسم قرعة بطولة شد الحبل التي تنطلق يوم الثلاثاء المقبل، ويتنافس فيها المشاركون ضمن ثلاث فئات، هي: فئة الناشئين وفئة الدوائر والمؤسسات الحكومية والفئة المجتمعية، ويشارك في فئة الناشئين 8 فرق قسمت إلى مجموعتين، حيث جاء في المجموعة الأولى فرق أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، ومركز لياقة إيه 25 جيم، ومدرسة أحمد بن راشد، وبي نينجاز، وجاء في المجموعة الثانية فرق أكاديمية إي إف بي بي الرياضية، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وعاصفة الصحراء، ومجلس الشارقة الرياضي.

ويشارك في فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية 9 فرق تم تقسيمها إلى مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى الدفاع المدني برأس الخيمة، دبي للإعلام، الدفاع المدني بدبي، شرطة دبي، والحرس الوطني، وضمت المجموعة الثانية إدارة أمن المواصلات بدبي، القوات البرية، وزارة الدفاع، وزارة التربية والتعليم.

فيما يشارك في الفئة المجتمعية 16 فريقاً تم تقسيمها إلى 4 مجموعات، وضمت المجموعة الأولى دلسكو، ترانسجارد، أكاديمية آي إف بي بي الرياضية، المسلماني، والمجموعة الثانية إي إف إس، الجوارح، شركة أجنيس للمقاولات، مجموعة الحبتور، والمجموعة الثالثة دتكو للإنشاءات، العاصفة، شركة الساحل للمقاولات، الكواسر، والمجموعة الرابعة أيه جي، تروس للتجارة العامة، كيرلا كينجز، فايترز.