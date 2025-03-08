«ليالي العين» تسطع بـ«القياسية 94» في «تحدي حفيت»



معتز الشامي (العين)



شهدت مدينة العين تنظيم 94 فعالية رياضية، ضمن «تحدي حفيت» الرياضي، حيث تزامنت انطلاقة بطولتي كرة السلة والأحياء السكنية لكرة القدم، مع مجموعة من المنافسات المتنوعة، واستضافتها ملاعب الأحياء السكنية بمدينة العين، من بينها 16 مباراة في بطولة الأحياء السكنية، فيما شهدت مسابقة كرة السلة 4 مواجهات في القطارة، إلى جانب 6 مباريات ضمن بطولة المؤسسات لكرة القدم، كما أقيمت بطولة البوتشي لأصحاب الهمم في أربعة مراكز مختلفة بالمدينة، بالإضافة إلى بطولة الألعاب الإلكترونية «البلاي ستيشن» التي تضمنت 64 مباراة في تصفيات دور الـ32 حتى النهائي.

وحرص سالم بن حضيرم الكتبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، على تفقد حالة عبدالرحمن علي، لاعب فريق صيدلية العين، الذي تعرض لإصابة خلال مباراة فريقه أمام نادي العين «أ»، ووجه بمتابعة حالته الصحية حتى يتم استكمال برنامجه العلاجي.

من جهته، أعرب عبدالرحمن علي عن بالغ امتنانه وتقديره للاهتمام الكبير الذي حظي به، وقال «لم أر في حياتي مثل هذا التقدير والتنظيم الراقي، ولا أجد الكلمات المناسبة لأعبر بها عن شكري وامتناني للرعاية والمتابعة اللتين تلقيتهما، شكراً من القلب لدولة الإمارات وللجنة المنظمة لهذا الحدث الضخم الذي يليق باسم مدينة العين الجميلة».

وضمن أجواء المنافسات الحماسية، أعلنت اللجنة المنظمة لتحدي حفيت الرياضي عن مكافأة 90 ألف درهم للفائزين بسباق الجري في جبل حفيت، المقرر انطلاقه في الساعة العاشرة مساءً من المبزرة الخضراء، وتعد الجائزة الأكبر في المنطقة لسباقات الجري المجتمعية، حيث تم تقسيم المشاركين إلى 6 فئات تنافسية تشمل مسافات 1 كم، 3 كم، و5 كم لفئتي المواطنين والمفتوح للرجال والسيدات.