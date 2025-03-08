تشافي يقترب من العودة إلى «دكة المدربين»!

أنور إبراهيم (القاهرة)



بعد غياب عن التدريب منذ الصيف الماضي، يجهز الإسباني تشافي هيرنانديز «45 عاماً» نفسه للعودة مجدداً إلى «دكة المدربين» في الصيف المقبل.

ولم يخف «مايسترو» وسط برشلونة في عصره الذهبي، رغبته في العودة سريعاً إلى أجواء التدريب والمنافسة، وكشف في حوار طويل لمجلة «فرانس فوتبول» عن طموحاته المستقبلية، واهتمامه ببعض أندية الدوري الفرنسي، وقال: «شاهدت باريس سان جيرمان وموناكو وليل وبريست في دوري أبطال أوروبا، وفوجئت بالمستوى الذي وصلت إليه هذه الفرق».

وأبدى تشافي إعجابه الشديد بالتكتيك الذي يمارسه مواطنه لويس إنريكي مع سان جيرمان، وخاصة فيما يتعلق بالاستحواذ و«البلوك» الدفاعي، وقال إنه معجب أيضاً بما يقوم به الإيطالي روبرتو دي زيربي مع أوليمبيك مارسيليا، مؤكداً اهتمامه بالمشروعات الرياضية الطموحة وذات الشخصية «التكتيكية» الملحوظة، وهذا الكلام يُغذي الشائعات التي تشير إلى إن مستقبله قد يكون ذات يوم في مارسيليا أو سان جيرمان.

وعن رؤيته لكرة القدم، حدد تشافي أربعة مبادئ رئيسية موروثة من النجم الهولندي الراحل يوهان كرويف صانع نهضة برشلونة، وهي الضغط على المنافس والاستحواذ والتمركز الصحيح والاستمتاع باللعب، وأضاف إليها من عنده مبدأ خامساً هو اتخاذ القرار في الوقت المناسب أو مسبقاً، وهي فلسفة واضحة وهجومية وممتعة كروياً، وربما تُغري بعض الفرق التي ترغب في بدء ثورة كروية، بالسعي في طلبه باعتباره اسم له ثقله، وقادر على تحويل طموحاته إلى واقع، مثلما نجح في أول موسم كامل له مع برشلونة في أحراز بطولة الدوري «الليجا» أحد أقوى الدوريات الأوروبية، واعترف تشافي بأن «الأسطورة» يوهان كرويف كان له تأثير كبير عليه لاعباً ومدرباً.

وتحدث تشافي عن تجربته مع برشلونة، وقال، إنها تضمنت الكثير من الجوانب الإيجابية وبعض الأخطاء، ورغم التراجع على مستوى المنافسة الأوروبية، شدد على أنه تعلم كيف يدير اللاعبين، مشيراً إلى أن مروره على برشلونة في نوفمبر 2021 لم يكن سهلاً، وقال: برشلونة سعى لتعييني مديراً فنياً مرتين، ولكني لم أكن أشعر بأنني جاهز، وعندما توليت المهمة كنت عاطفياً بدرجة كبيرة، نظراً لحبي الشديد لهذا الكيان الذي شهد أجمل أيام حياتي لاعباً، ولكنها كانت تجربة جيدة وتعلمت منها الكثير.

وأبدى تشافي أسفه لرحيل سيرجيو بوسكيتس الذي كان يعول كثيراً على وجوده في الفريق، ويعتمد عليه في خططه في 2023.

ولم يستبعد تشافي إمكانية تدريب فرق أخرى في الدوري الإسباني غير نادي صباه، كما لم يستبعد تدريب منتخب وقيادته في تصفيات كأس العالم القادمة 2026.

وأبدى تشافي فخره الشديد بما قدمه لنادي عمره، وأبدى سعادته لأنه نجح في تصعيد مجموعة رائعة من شباب أكاديمية «لاماسيا» إلى الفريق الأول، في مقدمتهم لامين يامال وفيرمين لوبيز وباو كوبارسي.

ورداً على سؤال بشأن من يراه الأفضل لتدريب برشلونة، قال من دون تردد: جوارديولا،

ورغم عدم فوزه بجائزة الكرة الذهبية لاعباً، إلا إنه أبدى سعادته لأنه جاء في المركز الثالث 3 مرات متتالية 2009 و2010 و2011.