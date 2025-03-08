عمار الدوخي في ذمة الله



أبوظبي (الاتحاد)

غيب الموت عمار الدوخي لاعب نادي الشعب سابقاً، ومنتخبنا الوطني السابق في كرة القدم، حيث وافته المنية بعد أن دخل المستشفى للعلاج من وعكة صحية، وكانت مسيرة عمار الكروية متميزة مع نادي الشعب قبل أن يتم دمجه مع نادي الشارقة، واعتزل عمار الدوخي في نادي الشعب عام 2006، خاض 5 مباريات دولية رسمية مع المنتخب الوطني، وبعد الاعتزال توجه عمار إلى العمل الإداري والتحليل الرياضي، وكانت له العديد من الآراء التحليلية القوية سواء على مستوى الأندية والمنتخب كذلك، وهو شقيق جاسم وخالد ويوسف محمد الدوخي.