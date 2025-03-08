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الرياضة

برشلونة يتراجع.. ريال مدريد يحصد 1.15 مليار دولار

برشلونة يتراجع.. ريال مدريد يحصد 1.15 مليار دولار
8 مارس 2025 19:39

معتز الشامي (أبوظبي)

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سجلت الأندية الإسبانية إيرادات بلغت 3.9 مليار دولار، وهو ثاني أعلى إجمالي بعد إنجلترا، ومتقدمة قليلاً على ألمانيا، وبحسب التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن حالة الاستثمار والتمويل في أندية كرة القدم الأوروبية، وأصبح ريال مدريد أول نادٍ رياضي - في أي تخصص - يسجل أعلى إيرادات بين جميع الأندية في عام 2024، بواقع 1.15 مليار دولار.
فيما احتل برشلونة المركز السادس بإيرادات بلغت 820 مليون دولار، بينما جاء أتلتيكو في المركز الثاني عشر بإيرادات 438 مليون دولار، وجاءت إيرادات أتليتكو في عام 2024 متطابقة تقريباً مع الرقم الذي أعلن عنه الاتحاد الأوروبي لأول مرة لريال مدريد عندما بدأ في نشر هذه الأرقام عام 2009.
ويأتي بعد ريال مدريد في ترتيب الإيرادات مانشستر سيتي «916 مليون دولار»، وباريس سان جيرمان «867 مليون دولار»، ومانشستر يونايتد «827 مليون دولار»، وبايرن ميونيخ «820 مليون دولار».
ويشهد برشلونة تراجعاً كبيراً، حيث إنه - إلى جانب يوفنتوس - أحد ناديين فقط من بين أفضل 20 نادياً في أوروبا يعلنان عن انخفاض في الإيرادات لعام 2024، ويرتبط الانخفاض الذي جاء بنسبة 6% إلى حد كبير بالتجديد الجاري لملعب «كامب نو»، وهو المشروع الذي أثر أيضاً على دخل النادي من أيام المباريات.
وأبلغ أكثر من 700 نادٍ من أندية الدرجة الأولى في أوروبا عن 8.9 مليار دولار من إيرادات البث المحلي في عام 2023، ومن المبلغ، جلبت الأندية الإسبانية ما يزيد قليلاً على 1.5 مليار دولار، وهو ثاني أعلى إجمالي في أوروبا، لكنه لا يزال بعيداً عن 3.5 مليار دولار التي حققتها الأندية الإنجليزية - وهي فجوة من المتوقع أن تتسع أكثر في عام 2026، عندما تزيد حقوق الدوري الإنجليزي الممتاز المحلية بنسبة 17%.
ومن المتوقع أن تحتفظ الأندية الإسبانية بالمركز الثاني، مع نمو تدريجي للإيرادات طوال الدورة الحالية الممتدة لخمس سنوات، بينما يظل دخل التلفزيون ثابتاً بشكل أساسي في ألمانيا، ومن المتوقع أن ينخفض في إيطاليا وفرنسا، مع الزيادات البطيئة في إيرادات التلفزيون، أصبح الدخل التجاري - بما في ذلك الرعاية - محركاً حيوياً بشكل متزايد لنمو إيرادات النادي.
يتصدر ريال مدريد الجدول من حيث الإيرادات التجارية بمبلغ 496 مليون دولار، ويحل برشلونة في المركز الرابع بمبلغ 414 مليون دولار، في حين يحتل أتلتيكو المرتبة 18، محققاً 117 مليون دولار.

الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
ريال مدريد
برشلونة
أتلتيكو مدريد
مانشستر سيتي
باريس سان جيرمان
بايرن ميونيخ
مانشستر
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