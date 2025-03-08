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الرياضة

أنشيلوتي: مبابي «تقلب طبيعي»!

أنشيلوتي: مبابي «تقلب طبيعي»!
8 مارس 2025 20:51

 
مدريد (أ ف ب)

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اعتبر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا أن «تقلب» مستوى مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي متوقع، نظراً لطبيعة اللاعبين من طينته.
وقدم مبابي أداء متواضعاً ضد أتلتيكو مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم والمباراة الأخيرة من الدوري الإسباني أمام ريال بيتيس، وذلك بعد أيام من تسجيله ثلاثية (هاتريك) ضد مانشستر سيتي الإنجليزي.
عانى مبابي في الأشهر الأولى، بعد وصوله إلى ملعب سانتياجو برنابيو من باريس سان جيرمان، قبل أن يجد نفسه والشباك، بيد أن المباريات الأخيرة أعادت إدخال الشكوك إلى قلوب جماهير «الفريق الملكي».
قال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عشية استقبال رايو فايكانو في الدوري، حيث يحتل ريال المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة، واثنتين عن ريال مدريد «شاهدنا أن أمام أتلتيكو لم يقم بما حققه ضد السيتي، بشكل عام، أعتقد أنه يقوم بعمل جيد جداً ونحن راضون جداً عنه، ونأخذ بعين الاعتبار، وهو يأخذ بعين الاعتبار، إنه لن يكون دوماً في أفضل مستوياته».
تابع المدرب المحنك «في المباراة ضد أتلتيكو لم يكن في أفضل حالاته».
وفاز ريال على أتلتيكو 2-1 في ذهاب ثمن النهائي، فيما تقام مباراة الرد الأربعاء على ملعب ميتروبوليتانو.
وسجل مبابي (26 عاماً) حتى الآن 28 هدفاً في 41 مباراة في مختلف المسابقات.
تابع أنشيلوتي «في مثل هذا الموسم (التقلب) طبيعي، خصوصاً مع لاعب من هذه الطينة».
شرح «اللاعبون ذوو الجودة العالية يعانون أكثر من التقلب لأن الأمر وراثي، فاللاعب صاحب الموهبة الرائعة يجد صعوبة في الحفاظ على الثبات، وهذا ما حصل معه في تلك المباراة».
أضاف «مع ذلك، يؤدي بشكل جيد، وإذا كنا في دور الـ16 في دوري الأبطال، فهذا لأنه سجل أربعة أهداف في الدور السابق».
وقد يغيب عن مباراة رايو المدافع الألماني أنتونيو روديجر بسبب المرض، بحسب تقارير صحفية إسبانية.

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