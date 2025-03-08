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الرياضة

جوارديولا: مانشستر سيتي تنتظره 10 مباريات نهائية!

جوارديولا: مانشستر سيتي تنتظره 10 مباريات نهائية!
8 مارس 2025 20:53

 
لندن (د ب أ)

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لم يفقد جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الأمل في التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم المقبل، بعد الخسارة بهدف أمام نوتنجهام فورست، في إطار منافسات «الجولة 28» بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وسقط مانشستر سيتي في معقل نوتنجهام بهدف سجله كالوم هودسون أودوي في الدقيقة 83، ليتلقى خسارته التاسعة في الدوري هذا الموسم، ويتجمد رصيد حامل اللقب عند 47 نقطة في المركز الرابع أمام نوتنجهام فورست 51 نقطة في المركز الثالث.
وصرح جوارديولا عبر قناة (تي إن تي سبورتس) عقب اللقاء: «كانت مباراة صعبة، سيطرنا على المرتدات، وأتيحت لنا فرص التسجيل لكن افتقدنا للدقة الكافية في إنهاء الهجمات، وفي الشوط الثاني استغل المنافس بعض الهجمات المرتدة وسجل هدفاً».
وبرر المدرب الإسباني خسارة فريقه قائلاً «دافع فريق نوتنجهام بشكل جيد للغاية، ولم نستغل فرصنا أمام المرمى حتى اللحظات الأخيرة».
وبشأن سباق المنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا بإنهاء الموسم ضمن الأربعة الأوائل في جدول الترتيب، قال جوارديولا «تتبقى لنا 10 مباريات للتأهل، وعلينا الفوز بها، ولكن يبقى من الضروري التركيز في كل مباراة على حدة».
وأتم جوارديولا تصريحاته «كنا ندرك صعوبة مواجهة نوتنجهام، والدوري الإنجليزي مستواه يتحسن في كل موسم، وتتبقى لنا 10 مباريات نهائية اعتباراً من الجولة القادمة».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
نوتنجهام
بيب جوارديولا
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