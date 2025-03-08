الغياب من «أبطال أوروبا» يهدد دورتموند!



دورتموند (رويترز)



خسر بروسيا دورتموند 1- صفر أمام ضيفه أوجسبورج في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، ليتسع الفارق الذي يفصله عن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال الموسم المقبل.

وتأخر صاحب الأرض، الذي تعادل 1-1 مع ليل في ذهاب دور الستة عشر بدوري الأبطال يوم الثلاثاء، ويستعد للقاء الإياب يوم الأربعاء المقبل، في النتيجة في الدقيقة 23، عندما سجل جيفري خاوليو هدفاً بضربة رأس في أول فرصة سنحت للفريق الضيف.

وظن جوليان براندت أنه أدرك التعادل، بعدما سجل من مسافة قريبة، بعد متابعة ضربة رأس لعبها نيكو شلوتربيك، لكن الحكم ألغى الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد دامت طويلاً بداعي التسلل.

وكان صاحب الأرض قد هيمن على المباراة، وكانت له تسع ركلات ركنية في الشوط الأول، لكنه لم يتمكن من استغلال تفوقه.

ويحتل دورتموند المركز العاشر برصيد 35 نقطة ما يهدد بغيابه عن دوري الأبطال الموسم المقبل.