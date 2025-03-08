بايرن ميونيخ.. «خسارة صادمة»!



ميونيخ (رويترز)



أهدر بايرن ميونيخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم تقدمه بهدفين وسط جماهيره، ليخسر 3-2 أمام ضيفه بوخوم، وهو ما يشكل صدمة للفريق خلال استعداده لمواجهة مضيفه باير ليفركوزن يوم الثلاثاء المقبل، في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا.

وبدا البايرن، الذي تغلب على ليفركوزن 3-صفر ذهاباً في دوري الأبطال يوم الأربعاء الماضي، في طريقه إلى فوز مريح، بعد أن سجل رافائيل جيريرو هدفين خلال 14 دقيقة، ليصبح البايرن متقدماً 2-صفر في الدقيقة 28.

لكن بوخوم قلص الفارق بعدها بثلاث دقائق فقط عن طريق ياكوف ميديتس.

وزادت الأمور سوءاً بالنسبة لبايرن عندما طُرد جواو بالينيا ببطاقة حمراء قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول بداعي تدخل عنيف، واستغل بوخوم تفوقه العددي، وأدرك التعادل في الدقيقة 51 بهدف سجله إبراهيما سيسوكو.

وواصل الضيوف عودتهم المذهلة في الدقيقة 71، عندما توغل ماتوس بيرو داخل منطقة الجزاء، وأسكن الكرة في شباك الحارس يوناس أوربيخ مسجلاً هدف الفوز 3-2 لبوخوم.

وتجمد رصيد البايرن عند 61 نقطة في الصدارة، وظل متفوقاً بفارق ثماني نقاط أمام باير ليفركوززن صاحب المركز الثاني، والذي خسر 2-صفر أمام فيردر بريمن.