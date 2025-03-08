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الرياضة

ليفركوزن يتجرع المرارة!

ليفركوزن يتجرع المرارة!
8 مارس 2025 21:11

 
ليفركوزن (رويترز)

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تعرض باير ليفركوزن لهزيمة مفاجئة 2- صفر على أرضه أمام فيردر بريمن في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، ليهدر فرصة تقليص الفارق مع بايرن ميونيخ المتصدر.
ويملك حامل اللقب، الذي خسر 3- صفر أمام بايرن في ذهاب دور 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، 53 نقطة، بينما يظل بايرن في الصدارة برصيد 61 نقطة رغم خسارته المفاجئة 3-2 على أرضه أمام بوخوم.
وافتتح فيردر بريمن، الذي خسر مبارياته الخمس الماضية، التسجيل بشكل مفاجئ في الدقيقة السابعة عن طريق رومانو شميد بعد خطأ دفاعي من ليفركوزن ليسدد شميد باتجاه القائم البعيد.
وكاد أليكس جارسيا أن يدرك التعادل لصاحب الأرض، لكن تسديدته من ركلة حرة في الوقت بدل الضائع للشوط الأول ارتدت من العارضة.
وزادت الأمور سوءاً بالنسبة لفريق المدرب تشابي ألونسو، الذي يستضيف البايرن في مباراة الإياب دوري الأبطال يوم الثلاثاء المقبل، إذ تعرض لاعب الوسط المهاجم فلوريان فيرتس لإصابة في الكاحل في الدقيقة 54 واضطر إلى استبداله.
ورغم الضغط المتأخر من ليفركوزن، وقلة عدد الفرص التي صنعها، فلم يتمكن الفريق من إدراك التعادل، وكان الفريق الضيف هو من سجل هدفاً في الوقت بدل الضائع عن طريق جاستن نيماخ.

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باير ليفركوزن
بايرن ميونيخ
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