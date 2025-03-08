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الرياضة

سانتو يحدد أهداف نوتنجهام بعد الفوز على «السيتي»

سانتو يحدد أهداف نوتنجهام بعد الفوز على «السيتي»
8 مارس 2025 21:17

لندن (د ب أ)


بدا البرتغالي نونو إسبريتو سانتو مدرب نوتنجهام فورست سعيداً للغاية، بفوز فريقه 1- صفر على مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي ضمن منافسات الجولة 28 من المسابقة. 

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صرح سانتو عبر قناة (بي بي سي) عقب اللقاء «كانت مباراة صعبة، ورأى الجميع مدى قوة مانشستر سيتي، وضعونا في موقف صعب، لكن فريقنا عمل بجدية كبيرة، سنحت الكثير من الفرص للمنافس، لكن بعد ذلك نجحنا في استغلال فرصتنا».
وأضاف المدرب البرتغالي «قدمنا أداءً جيداً، لكن الأداء الدفاعي كان مميزا للغاية، وحاولنا طوال المباراة التصدي للهجمات ومحاولة الاختراق من العمقش.
وواصل «التركيز والحالة الذهنية لم تتغير، الآن تركيزنا على المباراة القادمة أمام إبسويتش تاون، والفوز على مانشستر سيتي يؤكد أننا نتقدم، ولكن بإمكاننا تقديم أداءً أفضل».
وحدد نونو سانتو أكثر ما أسعده في الفوز على مانشستر سيتي عبر قناة (تي إن تي سبورتس) قائلاً «التنظيم والمرونة، واللعب ضد مانشستر سيتي ليس سهلاً، وحاولنا منعهم كثيراً، ولكن واجهنا صعوبة كبيرة».
وأشار سانتو «مستوى الفريق تحسن كثيرا عن الموسم الماضي، ونحاول الاستمتاع باللحظة الحالية، ونحن نحتل مركزاً رائعاً في جدول الترتيب، ونحاول مواصلة هذه الرحلة لإسعاد الجماهير، وأما بشأن أهدافنا لبقية الموسم الجاري، هو أن نكون أفضل في المباراة القادمة أمام إبسويتش تاون، ونحاول التركيز في كل مباراة على حدة».
وعزز نوتنجهام فورست بهذا الفوز تواجده في المركز الثالث برصيد 51 نقطة، مبتعداً بثلاث نقاط فقط عن أرسنال صاحب المركز الثاني، قبل مباراة الأخير أمام مانشستر يونايتد، الأحد، في إطار نفس الجولة.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
نوتنجهام
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