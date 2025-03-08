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الرياضة

ألافيس يتنفس الصعداء في «الليجا»

ألافيس يتنفس الصعداء في «الليجا»
8 مارس 2025 22:20

 
مدريد (أ ف ب)

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تنفس ديبورتيفو ألافيس «المنقوص» الصعداء، بفوز ثمين على ضيفه فياريال 1-0، في المرحلة السابعة والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.
ويدين ديبورتيفو ألافيس بفوزه السادس فقط هذا الموسم إلى مدافعه مانو سانشيز الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 11 من المباراة التي أكملها بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 58، إثر طرد حارس مرماه أنتونيو سيفيرا للمسه الكرة بيده خارج المنطقة المحرمة.
وتخلص ديبورتيفو ألافيس من المركز التاسع عشر قبل الأخير وارتقى إلى المركز السابع عشر مؤقتاً بفارق نقطتين أمام لاس بالماس الذي يحل ضيفاً على ريال بيتيس الأحد، فيما مني فياريال بخسارته الأولى في مبارياته السبع الأخيرة، وتجمد رصيده عند 44 نقطة في المركز الخامس، علماً أنه يملك مباراة مؤجلة أمام ضيفه إسبانيول.
وأنعش سلتا فيجو آماله في المنافسة على المشاركة في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» أو «كونفرنس ليج» بتغلبه على ضيفه ليجانيس 2-1.
وكان ليجانيس البادئ بالتسجيل عبر مدافعه الفرنسي فالنتان روزييه في الدقيقة 19، ورد سلتا فيجو بهدفين لمدافعه أوسكار مينجويسا (26) ومهاجمه ألفونسو جونساليس (45+1).

الدوري الإسباني
الليجا
ديبورتيفو ألافيس
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