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الرياضة

برايتون.. «الفوز القاتل» أمام فولهام

برايتون.. «الفوز القاتل» أمام فولهام
8 مارس 2025 22:22

 
لندن (د ب أ)

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فاز برايتون بشق الأنفس على ضيفه فولهام 2-1، ضمن منافسات الجولة 28 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
تقدم فولهام بهدف سجله المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز في الدقيقة 35، وأدرك برايتون التعادل بهدف يان باول فان هيكي في الدقيقة 41 .
وانتزع برايتون نقاط المباراة في توقيت قاتل بالشوط الثاني بركلة جزاء، سددها جواو بيدرو في الدقيقة 98 .
وحقق برايتون فوزه الرابع على التوالي، ليرفع رصيده إلى 46 نقطة في المركز السادس، متخلفاً بفارق الأهداف عن تشيلسي صاحب المركز الخامس.
أما فولهام تجمد رصيده عند 42 نقطة في المركز التاسع.
وبصعوبة بالغة، فاز كريستال بالاس على ضيفه إبسويتش تاون 1- صفر، وسجل السنغالي إسماعيلا سار هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82، ليمنح كريستال بالاس ثلاث نقاط ثمينة. ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 39 نقطة في المركز الحادي عشر، بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي.
في المقابل تجمد رصيد إبسويتش تاون عند 17 نقطة في المركز الثامن عشر، بعدما تلقى خسارته الثالثة على التوالي ورقم 17 في مشواره بالدوري هذا الموسم.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
برايتون
فولهام
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