ريال مدريد يدفع 117 مليون يورو لضم «مبابي المجاني»!



مراد المصري (أبوظبي)

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، عن أن القيمة المالية التي حصل عليها الفرنسي كيليان مبابي مقابل انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني خلال الصيف الماضي، بلغت 117 مليون يورو، خلافاً لراتبه السنوي، وذلك على عكس تمسك النادي بأنه انضم بشكل مجاناً بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

وبحسب بيانات مالية توصلت إليها وسائل الإعلام في العاصمة الكتالونية برشلونة، فإن مبابي حصل على ما يشبه مكافأة مالية، بعد انضمامه بشكل حر من باريس سان جيرمان، وهو شيء متعارف عليه في الكثير من الأحيان؛ نظراً لمخاطرة اللاعب بإكمال موسمه الأخير من دون عقد مضمون، إلا أن ريال مدريد تمسك بإخفاء وجود هذه القيمة المالية، قبل أن تكشفها بعض البيانات المالية.