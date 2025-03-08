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الرياضة

صلاح ينتقد ليفربول!

صلاح ينتقد ليفربول!
8 مارس 2025 22:40

 
ليفربول (د ب أ)

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انتقد محمد صلاح نجم ليفربول أداء فريقه، رغم الفوز على ساوثهامبتون بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة 28 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
قال صلاح عبر شبكة «البريميرليج» عقب المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد «ساوثهامبتون لعب بخطة جيدة، والمدرب أرني سلوت كان محبطاً بين الشوطين، لأننا كنا غير منظمين، وعابنا البطء الشديد في الشوط الأول».
وأضاف النجم المصري «لا أعتقد أننا قدمنا أداءً جيداً».
واستدرك نجم ليفربول «ولكن إذا كنا نريد الفوز بلقب الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا، فإنه علينا تحقيق الفوز إذا لم نقدم أداءً جيداً، في مباراة مثل مباراة اليوم».
وسجل صلاح ثنائية في شباك ساوثهامبتون من ركلتي جزاء، ليرفع رصيده إلى 27 هدفاً في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم إضافة إلى 17 تمريرة حاسمة.
وبوصوله إلى 44 مساهمة تهديفية أصبح صلاح أكثر لاعب في تاريخ ليفربول مساهمة بالأهداف في موسم واحد، ليتجاوز الرقم المسجل باسمه في موسم 2017-2018، والذي كان يتساوى به مع الأوروجوياني لويس سواريز في موسم 2013- 2014، وتساوى محمد صلاح أيضاً مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي السابق برصيد 184 هدفاً في صدارة أكثر هداف أجنبي بالدوري الإنجليزي الممتاز، ويتساويان أيضاً في المركز الخامس بقائمة الهداف التاريخي للبطولة الإنجليزية.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
ساوثهامبتون
محمد صلاح
دوري أبطال أوروبا
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