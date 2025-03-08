صلاح ثالث أفضل هداف في تاريخ ليفربول



معتز الشامي (أبوظبي)

صعد النجم المصري محمد صلاح إلى المركز الثالث في قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ، خلف روجر هانت وإيان راش، بعد هدفيه في ساوثهامبتون.

ولم يساعد هدفا صلاح من ركلتي جزاء في فوز ليفربول 3-1 على ملعب أنفيلد في سعيه للفوز بالدوري الإنجليزي فحسب، بل رفعا رصيده إلى 243 هدفاً مع ليفربول في جميع المسابقات.

وبات يتقدم على جوردون هودجسون «241»، ويحتل المركز الثالث في قائمة هدافي النادي على مر العصور.

ويتفوق على صلاح في عدد الأهداف التي سجلها إيان راش «346»، وروجر هانت «285»، لكن تجدر الإشارة إلى أن راش سجل أهدافه في 660 مباراة، بينما سجل هانت أهدافه في 492 مباراة.

ولم يشارك صلاح سوى في 390 مباراة مع النادي منذ انضمامه إليه من روما في 2017.

وربما يركز الآن أنظاره على اللحاق بهانت، قبل المهمة الأصعب قليلاً المتمثلة في محاولة الوصول إلى الرقم القياسي الذي سجله راش، والذي يحتاج إلى 103 أهداف أخرى للحاق به.

ويتطلب ذلك بالطبع من صلاح توقيع عقد جديد مع ليفربول، حيث ينتهي عقده الحالي بنهاية هذا الموسم.

سجل صلاح 243 هدفاً مع «الريدز»، منها 182 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، و45 هدفاً في دوري أبطال أوروبا، و5 أهداف في الدوري الأوروبي، و6 أهداف في كأس الاتحاد الإنجليزي، و4 أهداف في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وهدف في درع الاتحاد الإنجليزي.

كان الفريق الذي سجل صلاح في مرماه أكثر من غيره بقميص ليفربول هو مانشستر يونايتد.

وسجل صلاح 16 هدفاً في مرمى غريمه القديم، وهو ما يزيد بثلاثة أهداف عن أي فريق آخر، حيث سجل 13 هدفاً في مرمى كل من مانشستر سيتي وتوتنهام ووستهام.

هدافو ليفربول

إيان راش «346»

روجر هانت «285»

محمد صلاح «243»

جوردون هودجسون «241»

بيلي ليديل «228»

ستيفن جيرارد «186»

روبي فاولر «183»

كيني دالجليش «172»

مايكل أوين «158»

هاري تشامبرز «151»