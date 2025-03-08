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الرياضة

بوجاتشار بطل «ستراد بيانكي» للمرة الثالثة

بوجاتشار بطل «ستراد بيانكي» للمرة الثالثة
8 مارس 2025 23:20

 
سيينا (أ ب)

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فاز السلوفيني تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات، بلقب سباق ستراد بيانكي للدراجات للمرة الثالثة، رغم تعرضه لكدمات ونزيف خلال السباق الذي جرى بإيطاليا.
وتعافى «حامل اللقب» من حادث تصادم كبير، ليصبح ثاني دراج يفوز بلقب سباق ستراد بيانكي 3 مرات، وأول دراج يحرز اللقب مرتين متتاليتين.
وفاز بوجاتشار بلقب السباق الإيطالي عام 2022، قبل أن يتفوق الآن على البريطاني توم بيدكوك، بفارق دقيقة و24 ثانية وبفارق دقيقتين، و12 ثانية على البلجيكي تيم فيلينس.
ويعد سباق ستراد بيانكي هذا العام واحداً من أصعب السباقات على الإطلاق، حيث امتدت الطرق البيضاء الحصوية التي تحمل اسم السباق لأكثر من 80 كيلومتراً للمرة الأولى منذ 19 نسخة، وكان هناك 16 قطاعاً من الحصى، بإجمالي 7. 81 كيلومتر على طول الطريق الذي يبلغ طوله 213 كيلومتراً عبر توسكانا.
وكان بوجاتشار مرشحاً بقوة للفوز بلقب السباق، لكنه سقط من على دراجته قبل 50 كيلومتراً من النهاية، قبل أن يعود الدراج الفائز بلقب «تور دو فرانس» 3 مرات من قبل إلى السباق مغطى بالخدوش في ساقه اليسرى وذراعه، وكان متأخراً عن بيدكوك بنحو 30 ثانية، لكن الدراج السلوفيني تمكن من تجاوز كونور سويفت، ومن بعده بيدكوك في طريقه لحصد اللقب.

الإمارات
فريق الإمارات للدراجات
إيطاليا
تادي بوجاتشار
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