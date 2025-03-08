«وفاة» تؤجل مباراة برشلونة وأوساسونا



برشلونة (أ ف ب)



تأجلت مباراة برشلونة مع ضيفه أوساسونا المقررة السبت، ضمن المرحلة السابعة والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم، بعد وفاة أحد أطباء النادي الكاتالوني.

وقال متصدر الدوري الإسباني في بيان «يأسف نادي برشلونة للإعلان عن الخبر الحزين بوفاة طبيب الفريق الأول كارليس مينارو جارسيا بعد ظهر السبت».

وأضاف «لهذا السبب، تم تأجيل مباراة برشلونة وأوساسونا إلى موعد لاحق».

وتابع «يتمنى مجلس الإدارة وجميع أعضاء الجهاز الفني في برشلونة أن ينقلوا خالص تعازيهم لعائلته وأصدقائه، نحن معهم في هذا الوقت العصيب».

وبدأ المشجعون في دخول ملعب «لويس كومبانيس» الأولمبي لحضور مباراة برشلونة وأوساسونا، قبل أن يتم إلغاؤها قبل حوالي 20 دقيقة من انطلاقها.