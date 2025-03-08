تغييرات في تشكيلة «الأبيض» أمام إيران

معتز الشامي (أبوظبي)

يبدأ منتخبنا الوطني معسكره المغلق بمنطقة جبل علي في دبي مساء اليوم، وذلك لبدء الاستعداد والتحضير لمباراتي إيران وكوريا الشمالية 20 و25 مارس الجاري، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى «مونديال 2026»، لحساب المجموعة الأولى، التي يحتل فيها «الأبيض» الترتيب الثالث برصيد 10 نقاط، خلف إيران المتصدر «16 نقطة»، وأوزبكستان الوصيف «13 نقطة».

ويملك المنتخب فرصة سانحة لتضييق الفارق مع «المتصدرين»، ومحاولة التقدم في الترتيب، حال تعثر «الأوزبكي»، ونجاح «الأبيض» في الخروج بنتيجة إيجابية خلال مواجهتي إيران وكوريا الشمالية، وتقام المباراة الأولى 20 مارس في طهران، بينما يعود المنتخب للقاء كوريا الشمالية 25 من الشهر نفسه، في استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة باولو بينتو لإجراء تغييرات عدة في تشكيلة المنتخب، لاسيما في «مركز الهجوم» و«قلب الدفاع»، بعد تألق العديد من عناصر المنتخب مؤخراً، بينما يملك «الأبيض» أوراقاً رابحة في القائمة التي أعلن عنها المدرب البرتغالي، خاصة بعد انضمام كايو لوكاس ولوان بيريرا هدافي الشارقة، بالإضافة إلى كارلوس بيمنتا قلب دفاع الوحدة، حيث يعد مهاجما الشارقة من أبرز اللاعبين الذين اقتنع بهم الجهاز الفني، بالإضافة إلى المدافع بيمنتا الذي سبق وأن انضم إلى قائمة «الأبيض» في «خليجي 26» بالكويت، ولكنه لم يشارك أساسياً.

ويريد بينتو منح الفرصة للوجوه الجديدة، خاصة في مواجهتي إيران وكوريا الشمالية، رغبة من الجهاز الفني في إيجاد حلول هجومية قادرة على اختراق الدفاعات الإيرانية، ولكن يبقى عامل الانسجام والتجانس بين العناصر الجديدة للمنتخب مع اللاعبين القدامى في التشكيلة الأساسية، هو أكثر ما يحاول الجهاز الفني الوصول إليه.

ولعل ذلك هو سبب تمسك جهاز المنتخب بضرورة بدء التجمع الحالي مبكراً، من دون 14 لاعباً من شباب الأهلي والشارقة والوصل والنصر، بسبب ظروف مشاركة تلك الأندية قارياً وخليجياً، على أن يلتحقوا بالمنتخب الجمعة المقبل.

والهدف من التجمع المبكر تعويد اللاعبين الجدد على أجواء المعسكر، بالإضافة إلى تكثيف التدريبات التكتيكية والبدنية، بما يسهم في زيادة الانسجام والتجانس بينهم وبين بقية عناصر المنتخب، لحين انضمام بقية اللاعبين، واكتمال الصفوف الأسبوع المقبل.

ويمثل وجود كايو لوكاس مع لوان بيريرا، إلى جانب فابيو ليما، ويحيى الغساني، وحارب عبد الله، مع تقدم ميلوني للضغط على المنافسين، ما يمكن وصفه بقوة هجومية جديدة تضيف الكثير من الخطورة على أداء المنتخب.

وتضم قائمة المنتخب خالد عيسى، حمد المقبالي، خالد توحيد، علي خصيف، محمد العطاس، لوكاس بيمنتا، كوامي كويدو، خليفة الحمادي، علاء الدين زهير، زايد سلطان، خالد الظنحاني، ماركوس ميلوني، عبدالله إدريس، يحيى نادر، ماكينزي هانت، عبدالله رمضان، طحنون الزعابي، عصام فايز، يحيى الغساني، حارب عبدالله، فابيو دي ليما، جوناتاس سانتوس، لوان بيرارا، برونو أوليفيرا، كايو لوكاس، سلطان عادل، وكايو كانيدو.