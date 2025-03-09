ليفربول يقترب من «الرقم الصعب» لمانشستر سيتي في العقد الأخير!

عمرو عبيد (القاهرة)



اتّسع الفارق بين ليفربول وأرسنال، فوق قمة الدوري الإنجليزي، إلى «16 نقطة» لمصلحة «الريدز»، علماً بأن «المدفعجية» لعب مباراتين أقل، وتسير الأمور في «البريميرليج» هذا الموسم في اتجاه حسم ليفربول اللقب بسهولة، وربما بفارق ملحوظ من النقاط، لتستعيد البطولة المحلية ذكريات «محدودة»، لم تتكرر كثيراً خلال آخر 10 سنوات.

مانشستر سيتي، أبرز أبطال هذا العقد، بعدما سيطر على 60% من تلك الألقاب، كان صاحب أعلى فارق للنقاط بين البطل ووصيفه، خلال تلك السنوات الماضية، حيث شهد موسم 2017-2018 تتويج «السيتي» بفارق 19 نقطة عن «جاره»، مانشستر يونايتد، وقتما جمع «البلومون» 100 نقطة، وضعته فوق القمة التاريخية لقائمة الأبطال أصحاب أعلى رصيد نقطي، مقابل 81 نقطة لـ«الشياطين الحُمر».

وجاء في المرتبة الثانية فوز ليفربول بلقب نسخة 2019-2020، بفارق 18 نقطة عن «السيتي» نفسه، وكانت «كتيبة السماوي» حصدت «كأس البريميرليج» في موسم 2020-2021، بفارق 12 نقطة عن مانشستر يونايتد، وصيفه في ذلك الوقت أيضاً، واحتل تتويج ليستر سيتي «الاستثنائي» في موسم 2015-2016 المرتبة الرابعة، حيث تفوّق «الثعالب» على «الجانرز» وقتها بفارق 10 نقاط.

حصد تشيلسي لقبين خلال تلك الفترة بفارق متوسط من النقاط، بلغ 8 نقاط في المرة الأولى بموسم 2014-2015، متفوقاً على «السيتي» آنذاك، ثم عاد ليرفع الكأس في نسخة 2016-2017، بفارق 7 نقاط عن توتنهام.

وكان مانشستر سيتي «البطل الأوحد» في «المعارك النارية» خلال السنوات الأخيرة، حيث انتزع لقب الدوري مرتين بفارق نقطة فقط عن وصيفه، ليفربول، في موسمي 2018-2019 و2021-2022، بينما اقتنص البطولة في النسخة السابقة، 2023-2024 بفارق نقطتين عن أرسنال، الذي كان منافساً قوياً أيضاً في موسم 2022-2023، لكن «البلومون» حسمها بفارق 5 نقاط.