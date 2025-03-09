الإثنين 10 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الظفرة يكسب دبا ويوسع الفارق في صدارة «دوري الأولى»

الظفرة يكسب دبا ويوسع الفارق في صدارة «دوري الأولى»
9 مارس 2025 11:16

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

أخبار ذات صلة
الإمارات تدين الاعتداء على قوة الأمم المتحدة وقوات جنوب السودان
«الفارس الشهم 3» تلبي احتياجات أهالي غزة خلال رمضان


وسع الظفرة فارق صدارته لدوري الدرجة الأولى، بفوزه الثمين على ضيفه دبا «الثالث» بنتيجة 3-1، في انطلاق «الجولة الـ20»، والتي شهدت تعثر الفجيرة «الوصيف» بالتعادل السلبي أمام ضيفه الحمرية، وأكرم يونايتد «الخامس» وفادة ضيفه الذيد بالفوز 5-3، فيما يلتقي في العاشرة من مساء اليوم الأحد الإمارات وحتا، مصفوت ومجد، والعربي وجلف أف سي.
ونجح الظفرة في تحويل تأخره أمام ضيفه دبا بهدف سايمون كابرال في الدقيقة 9، إلى فوز 3-1، بفضل أهداف محمد الخلوي في الدقيقة 19، محمد لامين ياتارا في الدقيقة 53، وإيزيكيل نومونفي في الدقيقة 51، ورفع الظفرة رصيده إلى «42 نقطة» في صدارة الترتيب، فيما بقي «النواخذة» برصيد 34 في المركز الثالث.
ووسع الظفرة فارق الصدارة إلى 5 نقاط، مستفيداً من تعثر ملاحقه الفجيرة «الوصيف»، بالتعادل السلبي أمام ضيفه الحمرية، ورفع الفجيرة رصيده إلى «37 نقطة» في المركز الثاني، مقابل «15 نقطة» للحمرية الحادي عشر.
وفي مباراة ثالثة، احتفل يوناتيد بالخماسية الثانية في مشواره بالدوري، بعد الأولى أمام الفجيرة 5-3 في «الجولة الـ10»، وكرر ذات النتيجة في المباراة أمام ضيفه الذيد على استاد مدينة دبي الرياضية، ضمن «الجولة الـ20».
وافتتح يونايتد التسجيل بهدف عكسي سجله أحمد الحمودي لاعب الذيد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الأولى، قبل أن يضيف «أصحاب الأرض» 4 أهداف بواسطة الاسانيد يالو في الدقيقة 32، وصامويل لوبيز في الدقيقة 69، وإبراهيما واتارا في الدقيقة 77، وكوينسي أنطون في الدقيقة 89، فيما سجل أهداف الذيد ريجس توساتي «ثنائية» في الدقيقتين 47 و49، ولوكاس سيلفا في الدقيقة 91، ورفع يونايتد رصيده إلى «30 نقطة» في المركز الخامس، مقابل «19 نقطة» للذيد «التاسع».

الإمارات
دوري الدرجة الأولى
الظفرة
دبا الفجيرة
الفجيرة
الحمرية
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
الإمارات تدين الاعتداء على قوة الأمم المتحدة وقوات جنوب السودان
الأخبار العالمية
الإمارات تدين الاعتداء على قوة الأمم المتحدة وقوات جنوب السودان
اليوم 02:15
خلال توزيع المساعدات الإنسانية تلبية لاحتياجات النازحين خلال شهر رمضان المبارك (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تلبي احتياجات أهالي غزة خلال رمضان
اليوم 02:15
أحد العاملين يتفحص قاعة الاجتماعات قبيل انتخاب زعيم جديد لـ«الحزب الليبرالي» الكندي في أوتاوا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
كندا تترقب زعيم «الحزب الليبرالي»
اليوم 02:15
وزير الزراعة اللبناني لـ«الاتحاد»: 900 مليون دولار قيمة الأضرار الزراعية
الأخبار العالمية
وزير الزراعة اللبناني لـ«الاتحاد»: 900 مليون دولار قيمة الأضرار الزراعية
اليوم 02:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©