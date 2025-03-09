الظفرة يكسب دبا ويوسع الفارق في صدارة «دوري الأولى»



معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬



وسع الظفرة فارق صدارته لدوري الدرجة الأولى، بفوزه الثمين على ضيفه دبا «الثالث» بنتيجة 3-1، في انطلاق «الجولة الـ20»، والتي شهدت تعثر الفجيرة «الوصيف» بالتعادل السلبي أمام ضيفه الحمرية، وأكرم يونايتد «الخامس» وفادة ضيفه الذيد بالفوز 5-3، فيما يلتقي في العاشرة من مساء اليوم الأحد الإمارات وحتا، مصفوت ومجد، والعربي وجلف أف سي.

ونجح الظفرة في تحويل تأخره أمام ضيفه دبا بهدف سايمون كابرال في الدقيقة 9، إلى فوز 3-1، بفضل أهداف محمد الخلوي في الدقيقة 19، محمد لامين ياتارا في الدقيقة 53، وإيزيكيل نومونفي في الدقيقة 51، ورفع الظفرة رصيده إلى «42 نقطة» في صدارة الترتيب، فيما بقي «النواخذة» برصيد 34 في المركز الثالث.

ووسع الظفرة فارق الصدارة إلى 5 نقاط، مستفيداً من تعثر ملاحقه الفجيرة «الوصيف»، بالتعادل السلبي أمام ضيفه الحمرية، ورفع الفجيرة رصيده إلى «37 نقطة» في المركز الثاني، مقابل «15 نقطة» للحمرية الحادي عشر.

وفي مباراة ثالثة، احتفل يوناتيد بالخماسية الثانية في مشواره بالدوري، بعد الأولى أمام الفجيرة 5-3 في «الجولة الـ10»، وكرر ذات النتيجة في المباراة أمام ضيفه الذيد على استاد مدينة دبي الرياضية، ضمن «الجولة الـ20».

وافتتح يونايتد التسجيل بهدف عكسي سجله أحمد الحمودي لاعب الذيد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الأولى، قبل أن يضيف «أصحاب الأرض» 4 أهداف بواسطة الاسانيد يالو في الدقيقة 32، وصامويل لوبيز في الدقيقة 69، وإبراهيما واتارا في الدقيقة 77، وكوينسي أنطون في الدقيقة 89، فيما سجل أهداف الذيد ريجس توساتي «ثنائية» في الدقيقتين 47 و49، ولوكاس سيلفا في الدقيقة 91، ورفع يونايتد رصيده إلى «30 نقطة» في المركز الخامس، مقابل «19 نقطة» للذيد «التاسع».