إنديان ويلز تحرم ديوكوفيتش من السعادة!



إنديان ويلز (رويترز)



باغت الهولندي بوتيك فان دي زاندخلوب، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، وفاز عليه 6-2 و3-6 و6-1 في الدور الثاني ببطولة إنديان ويلز للتنس.

وعانى اللاعب الصربي من الخروج المبكر أمام خاسر محظوظ في البطولة للعام الثاني على التوالي.

وخسر ديوكوفيتش أمام الخاسر المحظوظ الإيطالي لوكا ناردي في صحراء كاليفورنيا العام الماضي، وتكرر الأمر في ملعب واحد بعد يوم من خروج المصنف الأول ألكسندر زفيريف.

وقدم ديوكوفيتش، الحائز على 24 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، بداية سيئة إذ ارتكب 14 خطأ سهلاً وخسر إرساله مرتين في المجموعة الأولى.

واستعاد توازنه ليتقدم 3-صفر في المجموعة الثانية وعادل النتيجة بضربة أمامية قوية واحتفل بضرب قبضته في الهواء أمام حشد غفير من المشجعين.

لكن فان دي زاندخلوب نجح في الفوز بالمجموعة الحاسمة التي شهدت كسره إرسال ديوكوفيتش للمرة الرابعة بتسديدة رائعة، ليتقدم 3-1 ثم حسم الفوز المباغت، عندما مرت تسديدة ديوكوفيتش خارج الملعب في نقطة المباراة.

وقال فان دي زاندخلوب، الذي حصل على مكان في البطولة، بعد انسحاب المصنف 47 فاكوندو دياز أكوستا «بدأت المباراة بشكل جيد للغاية، ثم عاد نوفاك بالطبع، وفي النهاية كنت سعيداً باستعادة مستواي».

وكان اللاعب الهولندي متقدماً بمجموعة و3- صفر على كيريوس في مباراته بالدور الأول على ملعب واحد يوم الخميس، قبل أن ينسحب اللاعب الأسترالي بسبب آلام في المعصم.

وانسحب ديوكوفيتش «37 عاماً» من قبل نهائي بطولة أستراليا المفتوحة أمام ألكسندر زفيريف بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية وخسر في الدور الأول ببطولة قطر المفتوحة الشهر الماضي.

وقال إن إصابة الساق لاحقته قبل البطولة، ولم يبدُ أنها أثرت عليه في مباراته السبت، حيث كان برفقته مدربه آندي موراي، وقال ديوكوفيتش «لا مبررات للأداء الضعيف، لا أشعر بالسعادة عندما ألعب بهذه الطريقة على أرض الملعب، لكني أهنئ منافسي».