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الرياضة

اللاعبون أمام «فوهة المدفع».. سلوت يفتح النار في ليفربول!

اللاعبون أمام «فوهة المدفع».. سلوت يفتح النار في ليفربول!
9 مارس 2025 11:43

 
ليفربول (د ب أ)

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وجه أرني سلوت مدرب ليفربول انتقادات عنيفة للاعبيه بين شوطي مباراة الفريق أمام ساوثهامبتون، ليقلب الفريق تأخره بهدف إلى الفوز 3-1 على ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن محمد صلاح الذي سجل هدفه الثاني في المباراة بالدقيقة 88 من ركلة جزاء، أكد عقب المباراة أن سلوت عنف اللاعبين بشدة.
وأكد سلوت «لم يكن هناك أي مجال لمجاملة اللاعبين بين الشوطين، ولم أكن مخطئاً أنني قلت لهم إن مستويات الطاقة لديهم كانت منخفضة للغاية».
وأضاف المدرب الهولندي «كان علي التدخل لتغيير ذلك، وبالفعل أجريت ثلاثة تبديلات مع بداية الشوط الثاني لتحسين الأداء».
وتابع «التبديلات الثلاثة كانت الأمر الوحيد الذي توصلت إليه أثناء الاستراحة للظهور بشكل مختلف في الشوط الثاني».
وأضاف مدرب ليفربول «أعلم أن هؤلاء اللاعبين قادرون على تقديم مستويات طاقة مختلفة وأداء مختلف تماماً عن المستوى الذي ظهر به الفريق في الشوط الأول».
وواصل أرني سلوت «للمرة الأولى أرى الفريق بهذا الإيقاع منذ بداية الموسم الجاري». وأوضح «عندما أفكر في مواجهة باريس سان جيرمان، فإنه يجب علينا أن نتقدم خطوة واحدة على مستوى القوة والشراسة».
واستدرك سلوت في ختام تصريحاته «لكن مقارنة بما قدمه الفريق، فإننا بحاجة للتقدم بخمس أو ست أو سبع خطوات في مباراة الإياب أمام باريس، إذا أردنا الحفاظ على فرصنا في التأهل للدور التالي».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
ساوثهامبتون
أرني سلوت
باريس
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