«فاصلة» بين الوحدة والوصل في دوري السلة



علي معالي (أبوظبي)



يحتكم الوحدة والوصل إلى «مباراة فاصلة» لتحديد المتأهل إلى ربع نهائي دوري السلة، بعد فوز «العنابي» على «الإمبراطور» 93-78، معوضاً الخسارة ذهاباً بملعبه 79-86.

حسم «أصحاب السعادة» المباراة في «الربع الثاني»، عندما أنهاه لمصلحته بفارق كبير «25-5»، بعدما شهد «الربع الأول» تفوق الوصل «28-22»، وفي الربع الثالث تقدم الوحدة «23-21»، وفي الربع الرابع رجحت كفة الوصل «24-23».

أدار المباراة طاقم دولي يضم حمزة عباس وحسن حاجي وهيثم قوجه، وراقبها الدولي حسين البلوشي، ووقعت العديد من الأخطاء الفنية من الفريقين بواقع اثنين على الوصل، وخطأ على الوحدة.

ونجح الوحدة في استعادة الثقة والأمل من جديد في المنافسة على التأهل إلى «المربع الذهبي»، حيث يتأهل الوحدة أو الوصل بعد المباراة «الفاصلة»، المقرر لها الأربعاء المقبل، لملاقاة البطائح، لخوض جولة جديدة في «مربع الذهب» مع الشارقة وشباب الأهلي والنصر.