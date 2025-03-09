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الرياضة

«غنتوت» يُتوج بكأس «الدولية الثانية» في «ليلة جماهيرية»

«غنتوت» يُتوج بكأس «الدولية الثانية» في «ليلة جماهيرية»
9 مارس 2025 12:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تُوج «غنتوت» بلقب بطولة غنتوت الدولية الثانية للبولو، والتي اختتمت بملعب سلطان بن زايد بنادي غنتوت، بفوزه على «الحبتور» 7-6، في الشوط الإضافي الحاسم، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 6-6.
جاءت المباراة قوية، وسط احتفالية جماهيرية رمضانية، لتكون «مسك ختام» للبطولة التي أقيمت برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وحضرها عدد من المسؤولين ورجال السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة، وجمهور غفير لم يسبق أن شاهدته ملاعب البولو، وتضمن الحفل الختامي افتتاح بازار الأسر المنتجة.
وشهدت المباراة النهائية فاصلاً من الإثارة والمتعة من الفريقين، خاصة الشوطين الرابع والخامس، بعد سلسلة من التعادلات، واقتراب كل منهما لحسم اللقب، خاصة «الحبتور» بقيادة محمد الحبتور الذي أدرك التعادل 6-6، ليحتكم الفريقان إلى «شوط سادس» لـ«فك الاشتباك»، ورجحت كفة «غنتوت» الذي يضم ناصر الشامسي، وخوان أمبروجيو، فيراري، وماركوس أريا الذي سجل «الهدف الذهبي» في الشوط السادس، وانتهت عليه المباراة الجماهيرية الممتعة.
وفي الختام، قام سعيد بن حوفان المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت، ومطر سهيل اليبهوني الظاهري، عضو مجلس إدارة نادي غنتوت، ومحمد بن حريز، الأمين العام لاتحاد البولو، بتتويج الفائزين ونجوم المباراة الختامية، والسحب على الجوائز للجماهير.

الإمارات
أبوظبي
البولو
فلاح بن زايد
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
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