خيول ياس للسباقات تتألق بـ«ثنائية لافتة» في «مضمار العين»



عصام السيد (العين)



حققت خيول ياس للسباقات «ثنائية لافتة»، في السباق الحادي عشر للخيول العربية الأصيلة، والذي أقيم بمضمار نادي العين للفروسية والرماية، بإجمالي جوائز بلغ 505 آلاف درهم.

ولم يتأخر «صابر» لياس للسباقات، بإشراف جان كلود بيكوت، وقيادة سلفستر دي سوسا من إبراز مهاراته، وخطف الأضواء، خلال الفوز بالشوط الرابع للتكافؤ لمسافة 1800 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، مسجلاً 2:05:43 دقيقة.

وحققت خيول ياس للسباقات «الثنائية» عبر «نجيب» بإشراف أيريك ليمارتنيل، وقيادة جولس موبيان، في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، وسجل البطل زمناً قدره 1:52:82 دقيقة.

وأبدعت الفرس «كحيلة» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، بإشراف أنتوني جميلي، وقيادة سام هتشكوت في ختام الحفل بفوز لافت بالشوط السابع لمسافة 1000 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة للتكافؤ وجوائزه 70 ألف درهم، مسجلة 1:05:01 دقيقة.

ونالت المهرة «خزاين» لعرار الظاهري، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة كونور بيسلي الفوز بسباق الخيول العربية عمر 4 سنوات فما فوق في الشوط الأول لمسافة 2000 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، مسجلة 2:21:78 دقيقة.

وتُوج الجواد «ناصف» للمالك والمدرب سالم علي المرر، وقيادة برناردو بينيرو، بجائزة الشوط الثاني والرئيس لمسافة 2000 متر، وجوائزه 85 ألف درهم، بعد أداء قوي في المراحل النهائية، مسجلاً 2:18:95 دقيقة.

وخطف «أي أي آر أكس بيرن» للمالك لوكال كريتر للسباقات، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة سلفستر دي سوسا «ثنائية» الأضواء في الشوط الثالث للخيول العربية المبتدئة في سن أربع سنوات وجوائزه 70 ألف درهم، مسجلاً 2:04:05 دقيقة.

وظفرت الفرس «سيدارا» لجمعة إبراهيم بخيت، بقيادة برناردو بينيرو «ثنائية»، بشوط الخيول في عمر 4 سنوات فما فوق «توليد الإمارات»، في الشوط السادس لمسافة 1400 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، مسجلة 1:37:36 دقيقة.

حضر الحفل وتوج الفائزين فيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، المشرف العام على السباقات بمضمار العين، وسعيد المهيري، مدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي، وجمهور غفير من محبي سباقات الخيول.