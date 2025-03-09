«أبوظبي الرياضي للسيدات» يغادر إلى هانوي 19 مارس



أبوظبي (الاتحاد)



حقق نادي أبوظبي الرياضي للسيدات، فوزه العاشر في الدوري، الذي ينظمه اتحاد كرة القدم، بإشراف لجنة الكرة النسائية، بتغلبه على أمباير «الوصيف» 4- صفر، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة دون هزيمة أو تعادل، وأحرز الفريق 42 هدفاً.

وتأتي المباراة ضمن برنامجه التدريبي بملاعب جزيرة الحديريات في أبوظبي، بإشراف سارة حسنين المدير الفني، والمساعدة وفاء نشعي، استعداداً لمواجهة هوشي منه سيتي الفيتنامي بملعبه 22 مارس الحالي، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وتُقام الأدوار النهائية بنظام التجمع من مباراة واحدة، بما فيها نصف النهائي والمباراة الختامية من 21 إلى 24 مايو المقبل.

وتحدد 19 مارس موعداً لسفر البعثة إلى العاصمة هانوي، استعداداً لخوض التحدي النسائي الآسيوي بعد أن نجح الفريق في إقصاء النصر السعودي على أرضه في مرحلة المجموعات، بالفوز عليه بهدف ريخا بوديل.