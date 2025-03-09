أرسنال يريد الانتقام من «اليونايتد» بعد «المعركة الأخيرة»!



معتز الشامي (أبوظبي)



يستضيف مانشستر يونايتد نظيره أرسنال، على ملعب «أولد ترافورد»، في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، ويسعى أرسنال إلى الفوز على اليونايتد ولا شيء غيره لمطاردة ليفربول المتصدر بفارق 16 نقطة، والتمسك بأمله في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الغائب منذ أكثر من 20 عاماً، إضافة إلى الثأر من «اليونايتد» الذي أطاح به من الكأس.

وكان الفريقان متقاربين في سباق اللقب خلال تسعينيات القرن الماضي، وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قبل أن تتلاشى قدرة «المدفعجية» التنافسية، وتعرض اليونايتد لتراجع مماثل، بعد رحيل أليكس فيرجسون عام 2013، وهي المرة الأخيرة التي فاز فيها «الشياطين الحمر» بالدوري، ومع ذلك، احتل «الجانرز» بقيادة ميكيل أرتيتا المركز الثاني في الدوري خلال الموسمين الماضيين.

وفي المقابل، يعاني المدرب البرتغالي روبن أموريم، البالغ 40 عاماً، منذ أن تولى المسؤولية خلفاً لإريك تين هاج في «أولد ترافورد»، خلال نوفمبر الماضي، حيث يحتل «الشياطين الحمر» المركز الرابع عشر في جدول الترتيب، وخرج من كأسي الاتحاد والرابطة.

ويعد الدوري الأوروبي البطولة الوحيدة المتبقية التي ينافس عليها «اليونايتد»، والتي يضمن الفوز بها مشاركته الأوروبية الموسم المقبل، بعد فقدان الأمل في احتلال مركز متقدم في «البريميرليج»، ويتأخر أرسنال «مع مباراتين أقل»، بفارق 16 نقطة عن ليفربول في ترتيب الدوري الإنجليزي، متقدماً «مع مباراة أقل» بـ3 نقاط على نوتنجهام فورست صاحب المركز الثالث، ويتقدم بـ21 نقطة على اليونايتد صاحب المركز الرابع عشر.

وخسر «الجانرز» مباراتين فقط من أصل 11 مباراة خاضها منذ خروجه من كأس الاتحاد الإنجليزي بركلات الترجيح أمام مانشستر يونايتد في 12 يناير الماضي، وجاءت الهزيمتان في آخر 5 مباريات خاضها أرسنال، حيث فاز في اثنتين فقط، وتعادل في واحدة.

واكتسح أرسنال خارج أرضه نهاية الأسبوع الماضي أيندهوفن الهولندي 7-1 في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، في حين تعادل اليونايتد في إسبانيا مع ريال سوسيداد 1-1 في ذهاب دور الستة عشر من الدوري الأوروبي.

تعد المباراة المواجهة رقم 221 بين الناديين في جميع المسابقات، حيث فاز مانشستر يونايتد في 94 مباراة، بينما فاز أرسنال في 79 مباراة، وتعادلا في 47، فيما فاز «الجانرز» بمبارياته الأربع الأخيرة في الدوري الإنجليزي، بما في ذلك الفوز 2-0 في ديسمبر في مباراة الذهاب هذا الموسم، لكن اليونايتد خرج منتصراً في المعركة الأخيرة بين الجانبين، في كأس الاتحاد الإنجليزي.