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الرياضة

تطور مفاجئ في مطاردة ريال مدريد لنجم ليفربول!

تطور مفاجئ في مطاردة ريال مدريد لنجم ليفربول!
9 مارس 2025 12:40

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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لماذا رفض صلاح خروج أرنولد أمام ساوثهامبتون؟


يلعب ترينت ألكسندر أرنولد في ليفربول، منذ السادسة من عمره، إلا أن «الظهير الأيمن» يحظى باهتمام كبير، في ظل اقترابه من الانتقال إلى ريال مدريد.
وحاول «الملكي» التعاقد مع أرنولد في الانتقالات الشتوية، لكن ليفربول رفض عرضاً بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني، وبدا الأمر وكأنها ستكون الفرصة الأخيرة أمام «الريدز» للحصول على مقابل مادي للاعب الإنجليزي، لأنه سيكون حراً في الانضمام إلى نادٍ جديد مجاناً، عندما ينتهي عقده في «أنفيلد»، ومع ذلك، وبسبب تغيير استثنائي في القواعد أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، لا يزال بإمكان ليفربول الاستفادة من ألكسندر أرنولد قبل انتهاء عقده رسمياً في 30 يونيو، لأن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع أرنولد قبل كأس العالم للأندية هذا الصيف في الولايات المتحدة، حيث أعطى الاتحاد الدولي الضوء الأخضر لنافذة انتقالات صغيرة في الفترة التي تسبق البطولة في شكلها الجديد.
ومن شأن هذه الخطوة أن تمنح الأندية المشاركة في كأس العالم فرصة لتعزيز صفوفها في الفترة ما بين نهاية الموسم المحلي وبداية البطولة التي من المقرر أن تنطلق 15 يونيو المقبل.
ونظراً لأنه لم يتبق سوى 15 يوماً بين المباراة الأولى في البطولة، وانتهاء عقد أرنولد، من غير المرجح أن يكون ريال مدريد على استعداد لإنفاق الكثير من المال للحصول عليه مبكراً، ولكن من وجهة نظر ليفربول، فإن ذلك سيكون أفضل من لا شيء، وشارك أرنولد للمرة الأولى مع ليفربول عام 2016، وشارك منذ ذلك الحين في أكثر من 340 مباراة مع النادي، وسجل 22 هدفاً وصنع 87 هدفاً أخرى خلال فترة وجوده مع ليفربول، وشارك في 33 مباراة مع منتخب إنجلترا.

كأس العالم للأندية
الفيفا
الاتحاد الدولي لكرة القدم
ريال مدريد
ليفربول
ترينت ألكسندر أرنولد
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