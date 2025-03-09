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الرياضة

صلاح يحطم الرقم القياسي لعدد النقاط في «البريميرليج»!

صلاح يحطم الرقم القياسي لعدد النقاط في «البريميرليج»!
9 مارس 2025 13:25

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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حقق محمد صلاح نجم ليفربول رقماً قياسياً جديداً، مع بقاء 10 أسابيع على نهاية الدوري الإنجليزي، وحطم صلاح الرقم القياسي لأكبر عدد من نقاط لعبة «الفانتازي - Fantasy Premier League 2025- 2024-» في موسم واحد.
وسجل صلاح ركلتي جزاء ليقود ليفربول للفوز 3-1 على ساوثهامبتون ليحصد 12 نقطة، ومن المقرر أن يحصل على الحد الأقصى من النقاط الإضافية وهو ثلاث نقاط، ليرفع رصيده في الجولة 28 إلى 15 نقطة، وإجمالي نقاطه هذا الموسم إلى 306 نقاط، وترفع هذه الأرقام إلى ما هو أبعد من الرقم القياسي السابق البالغ 303 نقاط - وهو الرقم القياسي الذي سجله بنفسه في موسمه الأول مع ليفربول في 2017-2018.
وسجل صلاح 17 هدفاً مزدوجاً في فانتازي 2024-2025، متجاوزاً إجماليه في 2017-2018 بفارق هدفين، وتعد المرة الثانية التي يجمع فيها لاعب أكثر من 300 نقطة في حملة واحدة. 
ومع بقاء 9 مباريات لليفربول، إذا حافظ صلاح على معدله الحالي البالغ 10.6 نقطة في المباراة الواحدة هذا الموسم، يصل إلى 401 نقطة، ويظهر تقييم آخر لأداء صلاح هذا الموسم أن 400 نقطة ليس أمراً مستبعداً، حيث حصد 98 نقطة في المباريات السابقة ضد منافسيه المتبقيين هذا الموسم، وإذا نجح في حصد هذه الأرقام مرة أخرى خلال بقية الموسم، يصل مجموعه إلى 404 نقاط.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
محمد صلاح
ساوثهامبتون
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