الإثنين 10 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

300 متسابق يرسمون لوحة الدراجات الهوائية في تحدي حفيت

300 متسابق يرسمون لوحة الدراجات الهوائية في تحدي حفيت
9 مارس 2025 14:30

 

معتز الشامي (العين) 
أضاف «تحدي حفيت الرياضي» بصمة جديدة في المشهد الرياضي مساء أمس، في تظاهرة استثنائية شهدت مشاركة نحو 2000 رياضي تنافسوا في أربع مسابقات متنوعة، غطت أكثر من 5000 كيلومتر من «دار الزين»، وسط أجواء حماسية امتدت من ملاعب كرة القدم والسلة والطائرة، بالتزامن مع انطلاق سباق الدراجات الهوائية، الذي شهد مشاركة 300 متسابق من داخل الدولة وخارجها، تم توزيعهم على 12 فئة تنافسية، مما أضفى مزيداً من الإثارة والندية على المنافسات.
وانطلق سباق الدراجات من منطقة «سايد» على طريق مطار العين الدولي، بمشاركة تسع فئات رئيسية، تضمنت مختلف الفئات العمرية والمستويات الاحترافية، حيث امتد السباق لمسافة 80 كيلومتراً، بينما خصص سباق ثانٍ لمسافة 27 كيلومتراً للمشاركين تحت 15سنة.
وأكد أحمد المرزوقي، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، أن «تحدي حفيت الرياضي» تجاوز سقف التوقعات قبل انطلاق نسخته الأولى، بفضل الرؤية الطموحة والدعم اللامحدود لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين. وتابع: «ما شهدناه من تنظيم متميز وإقبال واسع، خصوصاً في سباق الدراجات الهوائية، يعد مصدر فخر واعتزاز. وهذا النجاح لم يقتصر على رياضة واحدة، بل شمل جميع الألعاب، جامعاً تحت مظلته كل الفئات من رجال ونساء وأطفال وأصحاب همم، ليؤكد مكانة العين كوجهة رياضية عالمية، فيما يعد الإقبال الكبير على سباق الدراجات الهوائية، سواء من داخل الدولة أو خارجها، دليلاً على مكانة العين الرائدة في هذا المجال، حيث تحولت دار الزين إلى مضمار مفتوح للدراجات، خاصة مع استضافتها السنوية للمرحلة الختامية من طواف الإمارات، مما يعزز مكانتها في المشهد الرياضي العالمي».
كما أشاد المرزوقي باختيار مسار السباق، مشيراً إلى أنه أضاف بعداً نوعياً جديداً، مؤكداً ضرورة استمرارية الحدث وتطويره، خاصة بعد نجاحه في جذب دراجين محترفين وفرق رياضية بارزة مثل شرطة دبي ونادي أبوظبي للدراجات الهوائية وأندية شباب الأهلي والنصر وغيرها من الأندية.
وفي سياق متصل، شهدت منافسات الكرة الطائرة مواجهات قوية في ثلاث مناطق رئيسية: الوقن، العامرة، ووسط المدينة، وتنافس 12 فريقاً للظفر ببطاقات التأهل إلى دوري السوبر، الذي ينطلق غداً في وسط المدينة، وأسفرت النتائج عن تأهل فرق المريال والقوع إلى جانب العامرة، الذي كان أول المتأهلين.
من ناحية أخرى، حرص لاعبا العين، محمد عوض الله وعبدالكريم تراوري، على حضور بطولة المؤسسات التي استضافها استاد طحنون بن محمد بالقطارة، حيث عبّرا عن إعجابهما بالأجواء الرياضية التي تعيشها المدينة. وقال اللاعبان: «استمتعنا بمشاهدة مباريات قوية وحماسية، تعكس الاهتمام المتزايد بالرياضة في مجتمعنا. وتحدي حفيت يعكس الثقافة الرياضية العالية التي تتمتع بها العين، ويؤكد أنها مدينة تنبض بالحياة الرياضية، كما أشادا بالجهود التنظيمية المبذولة لإنجاح الحدث، مؤكدين أن استضافة مثل هذه الفعاليات تعزز مكانة العين كوجهة رياضية متميزة، متمنين التوفيق لجميع المشاركين». 

 

أخبار ذات صلة
«ليالي العين» تسطع بـ«القياسية 94» في «تحدي حفيت»
«تحدي حفيت» يتصدر «ترند الإمارات» بـ5 ملايين مشاهدة

الجوجيتسو والجري
يستعد أبطال الجوجيتسو لخوض غمار التحدي، مساء الغد، داخل الصالة الرياضية بالقطارة، بينما تنطلق منافسات سباق الجري من المبزرة الخضراء، وسط أجواء تنافسية حماسية، وقد تم تقسيم المشاركين إلى ست فئات تنافسية، تشمل مسافات 1 كم، 3 كم، و5 كم، لفئتي المواطنين والمفتوح للرجال والسيدات.

تحدي حفيت
الدورات الرمضانية
مدينة العين
بلدية مدينة العين
سباق الدراجات الهوائية
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
الإمارات تدين الاعتداء على قوة الأمم المتحدة وقوات جنوب السودان
الأخبار العالمية
الإمارات تدين الاعتداء على قوة الأمم المتحدة وقوات جنوب السودان
اليوم 02:15
خلال توزيع المساعدات الإنسانية تلبية لاحتياجات النازحين خلال شهر رمضان المبارك (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تلبي احتياجات أهالي غزة خلال رمضان
اليوم 02:15
أحد العاملين يتفحص قاعة الاجتماعات قبيل انتخاب زعيم جديد لـ«الحزب الليبرالي» الكندي في أوتاوا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
كندا تترقب زعيم «الحزب الليبرالي»
اليوم 02:15
وزير الزراعة اللبناني لـ«الاتحاد»: 900 مليون دولار قيمة الأضرار الزراعية
الأخبار العالمية
وزير الزراعة اللبناني لـ«الاتحاد»: 900 مليون دولار قيمة الأضرار الزراعية
اليوم 02:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©