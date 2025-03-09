بنسالي بطل كأس تحدي دبي للبولو



دبي (الاتحاد)

توج فريق بنسالي بطلاً لكأس تحدي دبي للبولو 5202 بفوزه على فريق انكورا لامار بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة أهداف ونصف الهدف في المباراة النهائية للبطولة التي اختتمت على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية وبهانديكاب 10 جول، وشاركت فيها خمسة فرق، هي: بنسالي وانكورا لامار والحبتور وبنجاش والباشا.

وأشاد محمد الحبتور، رئيس اتحاد البولو، بما قدمته الفرق الخمسة المشاركة من مستوى متميز قياساً بهانديكاب البطولة، وهنأ فريق بنسالي الفوز بالكأس، وهي إحدى بطولات سلسلة كأس دبي الذهبية، منوهاً إلى أداء حكام البطولة الذين تميزوا وكانوا عنواناً للنزاهة والحيادية.

واستحق بنسالي، بقيادة ريشي بنسالي، الفوز في الختام والتتويج بعد أن حقق العلامة الكاملة في البطولة بفوزه في جميع مبارياته، كما استحق فريق انكورا لامار بقيادة ريان العجاجي المركز الثاني والميداليات الفضية، بينما احتل المركز الثالث فريق الحبتور بقيادة حبتور الحبتور الذي توج بكأس الترضية بعد أن حقق فوزه على منافسيه في نهائي الدورة الثلاثية لكأس الترضية التي سبقت المباراة النهائية والتي جمعت فريق الحبتور وبنجاش والباشا.

وعقب المباراة قام جوشن كينشت، الرئيس التنفيذي لايفزا راعي نشاط البولو بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بتتويج الفرق الفائزة، كما قام بتكريم أصحاب الألقاب، حيث نال جونزالو سانتيماريا نجم فريق بنجاش لقب الأفضل.