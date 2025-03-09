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الرياضة

سولسكاير يكتب التاريخ في بيشكتاش

سولسكاير يكتب التاريخ في بيشكتاش
9 مارس 2025 17:00

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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كان تعيين أولي جونار سولسكاير في تدريب بيشكتاش سبباً في انقسام الرأي العام في تركيا، لكن المدرب النرويجي نجح في إسكات منتقديه ببداية رائعة في ولايته.
ورث سولسكاير نادياً يعاني من أزمة مع فشل رؤساء الأندية في دفع رواتب لاعبيهم لأسابيع عدة، في وقت سابق من الموسم قبل الفوز في «الديربي» على فنربخشة في ديسمبر.
وكانت المشكلات خارج الملعب عاملاً رئيسياً في سقوط جيوفاني فان برونكهورست مع قرار بشيكتاش بإقالة مدربه الثامن منذ عام 2020، ورفض سولسكاير العديد من العروض منذ مغادرته مانشستر يونايتد عام 2021، وقضى سنوات عديدة في العمل مراقباً فنياً في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وأثار قرار العملاق التركي بتعيين سولسكاير الدهشة، لكن الرجل «53 عاماً» حول حظوظ بشيكتاش مع التأهل الأوروبي إلى طموح واقعي.
يعد فوز بيشكتاش 2-0 على قيصري سبور في الدوري التركي هو السادس على التوالي في جميع المسابقات، ما جعله يتأخر بثلاث نقاط عن سامسون سبور صاحب المركز الثالث في المركز المؤهل للدوري الأوروبي، وكان بشيكتاش يحتل المركز السادس عندما تولى سولسكاير المسؤولية.
ويعد سجل سولسكاير في مبارياته التسع الأولى أفضل بكثير من سجل بيشكتاش طوال بقية موسم 2024-2025 تحت قيادة فان برونكهورست والمدرب المؤقت سردار توبراكتيبي (الذي تولى المسؤولية في 9 مباريات).
وفاز مدرب مانشستر يونايتد السابق بسبع من مبارياته التسع، وخسر مرة واحدة فقط بنسبة فوز بلغت 77.8%، مقارنة بـ44.9% تحت قيادة سلفيه السابقين، ويسجل بيشكتاش المزيد من الأهداف ويستقبل عدداً أقل تحت قيادة سولسكاير، وسجله من النقاط في المباراة الواحدة البالغ 2.44 هو الأفضل في تاريخ النادي منذ أندراس كوتيك في الخمسينيات، ومنذ تولي سولسكاير المسؤولية قبل الجولة الـ21 من الدوري، يحمل بشيكتاش ثالث أفضل سجل في تركيا برصيد 13 نقطة من 15 متاحة، خلف فنربخشة وجالطة سراي، ويتساوى مع النقاط التي حققها جوزيه مورينيو مع فنربخشة «16 نقطة»، رغم أنه لعب مباراة أقل.

تركيا
الدوري التركي
بيشكتاش
سولسكاير
فنربخشة
جالطة سراي
مورينيو
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