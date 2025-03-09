4 مباريات في ربع نهائي بطولة خالد بن طناف



أبوظبي (الاتحاد)



تقام يوم الاثنين مباريات ربع نهائي بطولة خالد بن طناف المنهالي الرمضانية لكرة القدم، على الملاعب الفرعية بنادي بني ياس، يلتقي «الغربية» مع «سالسبيري»، و«فخر الفجيرة» مع «الأوروبي»، و«مركز الدكتور فراس» مع «صقور بني ياس»، و«إسناد» مع «بينونة».

وشهد دور المجموعات مباريات مثيرة، أسفرت عن تأهل 8 فرق إلى ربع النهائي، وتصدر «بينونة» و«الغربية» المجموعتين الأولى والثانية، كما صعد «إسناد» و«صقور بني ياس» اللذان تبادلا الحصول على اللقب في آخر 3 سنوات، واكتمل عقد دور الثمانية بصعود «فخر الفجيرة»، و«سالسبيري» و«الأوروبي» و«مركز الدكتور فراس».

وشهدت مواجهات الدور الأول حضوراً جماهيرياً كبيراً من أهل منطقة بني ياس، في ظل قوة المباريات ولأجواء الرمضانية الممتعة التي تتميز بها البطولة.

وخصصت اللجنة المنظمة مجموعة من الفعاليات التي تعنى بمختلف أفراد العائلة من الكبار إلى الأطفال، وهو ما يجعل المنطقة الترفيهية للبطولة ملتقى للجميع.