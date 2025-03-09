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الرياضة

«الاستدامة الرياضية» محور «المجلس الرمضاني للشارقة»

«الاستدامة الرياضية» محور «المجلس الرمضاني للشارقة»
9 مارس 2025 15:30

 

الشارقة (الاتحاد)
بحث نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الأسس الكفيلة التي تساهم بالارتقاء بمسيرته الرياضية والتي تساعده على الاستمرار بتحقيق الإنجازات على كل الأصعدة الرياضية والثقافية والمجتمعية، خلال المجلس الرمضاني السادس وملتقى أولياء الأمور الثامن، الذي نظمه بعنوان «أنتم شركاؤنا في النجاح» برعاية مجلس الشارقة الرياضي، وبالشراكة مع المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
حضر الملتقى معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والدكتورة شيخة علي النقبي، رئيس لجنة التربية في المجلس الاستشاري، وأحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس الاستشاري، رئيس مجلس إدارة النادي، ونائبه عبيد العسم السويدي، وعلي عبيد الحمودي، عضو مجلس إدارة النادي، والمهندسة هنادي خليفة الكابوري، المدير التنفيذي للنادي، وعدد من القيادات المجتمعية والرياضية.
وأسفر الملتقى عن توصيات محورية أبرزها العمل على تعزيز أطر العمل بالاستدامة الرياضية واستدامة الأسرة وتعزيز التواصل معها لأهميتها في مواصلة التميز الرياضي، إضافة إلى استثمار الخبرات الرياضية والبيئة النموذجية التي يتمتع بها النادي لتطوير إنجازاته والتي تبلغ أكثر من 6000 ميدالية وكأس خلال السنوات العشر الماضية.
وتوجه معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، بعدد من التوجيهات المهمة لمنتسبي النادي والتي تساعدهم على مواصلة الرقي بالنادي نحو الأفضل، مؤكداً أن جهود النادي بتعزيز الاستدامة المجتمعية أسست لقاعدة رياضية قوية تمهد لمستقبل مبهر للاعبي النادي، ومشيراً إلى أن النتائج المميزة للاعبي وفرق النادي في جميع رياضاته قادته إلى أن يكون على مستوى مميز محلياً ودولياً، ومشدداً على أن النجاح ينطلق من الأسرة والتي تعتبر محور استدامة تحقيق النجاح.
بدوره، أكد أحمد الجروان، بأن النادي يسير وفقاً لخطط معدة ومعتمدة وفقاً لرؤية مجلس الشارقة الرياضي، والخطة الاستراتيجية للنادي مبنية على الاستدامة واستشراف المستقبل والتعاون المشترك مع أسر اللاعبين وبجهود مميزة لأعضاء مجلس إدارة النادي والإدارات التنفيذية والرياضية والإعلامية، ومشيراً إلى أن النادي يتمتع بنسبة استقطاب عالية للاعبين المواطنين تبلغ نحو 75% من مجموع 1200 لاعب مما يعكس البيئة النموذجية التي يتمتع بها.
وثمنت المهندسة خليفة الكابوري شراكة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أسرة النادي في المجلس الرمضاني وملتقى أولياء الأمور، وأكدت أن التوصيات التي خرج بها تعزز جهوده المبذولة نحو مستقبل مستدام لنجاحات النادي.
وعلى الجانب الآخر، سلط عدد من أولياء الأمور الضوء على مسيرة أبنائهم والتحديات التي تواجههم، وثمنوا الجهود التي يبذلها النادي لمواصلة التميز في الجوانب كافة.
وفي ختام المجلس والملتقى، كرم معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وأحمد سعيد الجروان نخبة من موظفي النادي المميزين، تثميناً لعطائهم المستدام في تميز النادي.

 

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نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس
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