صدارة مغربية في سباق الجري بدورة ند الشبا الرياضية



دبي (الاتحاد)

هيمن العداؤون المغاربة على المراكز الأولى في مختلف فئات سباق الجري لمسافتي 5 و10 كيلومترات، الذي شارك فيه أكثر من 4300 عداء وعداءة من مختلف الجنسيات والأعمار، وأقيم في مضمار ميدان، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية».

وفاز المغربي ياسر الشعشوعي بالمركز الأول في سباق 10 كيلومترات بعد إنهائه السباق في زمن 27:21 دقيقة، وفي سباق 10 كيلومترات للمواطنين رجال فاز عبدالكريم تيكي عبدالرحمن بالمركز الأول بزمن 28:15 دقيقة، وفي سباق 10 كيلومترات فئة السيدات المواطنات فازت رقية المزروعي بالمركز الأول بزمن 38:36 دقيقة، وفي سباق 10 كيلومترات لفئة السيدات المفتوحة فازت المغربية رقية الموقيم بالمركز الأول بزمن 34:37 دقيقة، وفي سباق 5 كيلومترات لفئة الرجال المواطنين فاز حميد المعلى بالمركز الأول بزمن 15:41 دقيقة، وفي سباق 5 كيلومترات لفئة الرجال المفتوحة فاز المغربي أمين سويدة بالمركز الأول بزمن 14:45 دقيقة، وفي سباق 5 كيلومترات لفئة السيدات المواطنات فازت حصة الجسمي بالمركز الأول بزمن 23:48 دقيقة، وفي سباق 5 كيلومترات لفئة السيدات المفتوحة فازت البولندية إميليا مانجيلينان بالمركز الأول بزمن 22:11 دقيقة، وفي سباق 5 كيلومترات لكبار المواطنين والمقيمين رجال فاز الفرنسي جان كلود هارامبوري بالمركز الأول بزمن 16:58 دقيقة، وفي سباق 5 كيلومترات لكبار المواطنات والمقيمات فازت الفرنسية لطيفة الصاروخ بالمركز الأول بزمن 25:33 دقيقة، وفي سباق 4 كيلومترات لفئة الناشئين فازت البريطانية وليام برين بالمركز الأول بزمن 15:38 دقيقة، وفي سباق 4 كيلومترات لفئة الناشئات فازت الألمانية كارلا ماريا بنزمولر بالمركز الأول بزمن 15:20 دقيقة، وفي سباق 4 كيلومترات لفئة الأطفال بنين فاز الإماراتي حماد الصبري بالمركز الأول بزمن 18:07 دقيقة، وفي سباق 4 كيلومترات لفئة الأطفال بنات فازت البريطانية هانا شميت بالمركز الأول بزمن 18:03 دقيقة.

على صعيد متصل، تنطلق مساء اليوم في مجمع ند الشبا بطولة الرماية مع الجري (ليزر رن) التي تقام لأول مرة ضمن منافسات الدورة، وتستمر على مدار يومين، وتعتمد البطولة على المنافسة الفردية، حيث يجمع المشاركون بين الرماية بمسدس الليزر والجري لمسافات محددة.

وتضم المنافسات 10 فئات عمرية، تبدأ من فئة تحت 9 سنوات وحتى فئة كبار المواطنين والمقيمين «الماسترز» لمن هم فوق 60 عامًا. وتتنوع مسافات الجري وأعداد مرات الرماية وفق كل فئة عمرية، حيث تتراوح مسافات الجري بين 300 و600 متر، بينما يتم التصويب على أهداف تبعد ما بين 5 و10 أمتار، وفق لوائح اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، وسيتم تحديد الفائزين بناءً على الزمن الأسرع في إنهاء السباق دون تسجيل مخالفات قانونية.