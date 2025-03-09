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الرياضة

الطبيب الراحل يترك برشلونة في «دمار وصدمة»

الطبيب الراحل يترك برشلونة في «دمار وصدمة»
9 مارس 2025 14:38

 
لندن (د ب أ)

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نعى خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، كارليس مينارو جارسيا، طبيب الفريق الأول، الذي توفي بشكل مفاجئ.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن مباراة برشلونة أمام أوساسونا في الدوري تأجلت قبل وقت قصير من انطلاقها السبت، بعدما توفي مينارو جارسيا في فندق الفريق. وقال لابورتا، في تصريحات للموقع الإلكتروني الرسمي للنادي: «كان شخصاً يحبه الجميع، توفي بعد ظهر السبت في فندق الفريق».
وأضاف: «كان هناك شعور غامر بالحزن لأنه كان محبوباً منا جميعاً، كان يسافر إلى كل مباراة للاعتناء باللاعبين والجهاز الفني والجميع».
وقال: «لم يقل لا لأي شخص، كان محترفاً وطبيباً رائعاً، وتركنا في حالة من الدمار وبإحساس بالصدمة لأن وفاته كانت مفاجئة جداً، تواصلنا مع والدته وزوجته لتقديم تعازينا ودعمهما، ترك كارليس وراءه طفلين، جيرارد وآنا، وتأثر اللاعبون بشكل كبير، ومن باب الاحترام لكارليس مينارو وعائلته، كان علينا طلب تأجيل المباراة».

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