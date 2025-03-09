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الرياضة

دست يعود إلى أيندهوفن بعد غياب 10 أشهر

دست يعود إلى أيندهوفن بعد غياب 10 أشهر
9 مارس 2025 14:51

 
واشنطن (أ ب)

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عاد المدافع الأميركي سيرجينو دست، لاعب أيندهوفن الهولندي لكرة القدم، للمشاركة في المباريات، بعد الشفاء من إصابة في الركبة، والتي أبعدته عن الملاعب لأكثر من 10 أشهر.
وشارك اللاعب «24 عاماً» في الدقيقة 67 مع أيندهوفن في مباراته أمام هيرينفين في الدوري الهولندي.
ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي تصريحات لدست قال فيها: «بالطبع يجب أن أتعامل بهدوء وأن أكون حذراً، ولكن كان الشعور جيداً».
وأعير دست من برشلونة إلى أيندهوفن في أغسطس 2023، ووقع على عقد لمدة أربعة أعوام مع أيندهوفن في يونيو الماضي.
وسجل دست هدفين في 25 مباراة بالدوري و37 بكل البطولة، قبل أن يتعرض لقطع في الرباط الصليبي في التدريبات يوم 20 أبريل الماضي، وهي الإصابة التي احتاجت لتدخل جراحي.
وسجل دست هدفين في 33 مباراة دولية، وكان في التشكيل الأساسي في مباريات المنتخب الأميركي بكأس العالم 2022.
وتغلب أيندهوفن على هيرينفين 2-1، ويوجد في المركز الثاني بجدول ترتيب أندية الدوري الهولندي خلف أياكس.

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