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الرياضة

«الحمض النووي» يمنع البايرن من الدفاع أمام ليفركوزن!

«الحمض النووي» يمنع البايرن من الدفاع أمام ليفركوزن!
9 مارس 2025 15:59

 
ميونيخ (د ب أ)

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قال ماكس إيبرل عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ للشؤون الرياضية، إنه يتوقع أن تكون الأجواء «متوترة»، عندما يستضيف باير ليفركوزن فريق بايرن ميونيخ الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد أن خسر الفريقان على ملعبيهما في الدوري.
وخسر بايرن، بعشرة لاعبين، 2- 3 أمام بوخوم، صاحب المركز الثالث من القاع، فيما خسر ليفركوزن بهدفين أمام فيردر بريمن، وكان يمكن مشاهدة صانع الألعاب فلوريان فيرتز يعرج بسبب إصابة في الكاحل.
بهذه النتائج، حافظ البايرن على النقاط الثمانية التي تفصله عن أقرب ملاحقيه ليفركوزن مع تبقي تسع جولات على نهاية المسابقة.
ولكن ذلك يعني أيضاً أن الفريقين كانا متأثرين قبل مباراة الإياب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا التي تقام الثلاثاء.
وكان بايرن فاز بمباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي بثلاثة أهداف نظيفة، وقال إيبرل للصحفيين: «أعتقد أن المباراة ستكون متوترة ومشحونة بالعواطف».
وأضاف: «ليفركوزن سيحاول بكل ما أوتي من قوة أن يسجل الأهداف، ويفضل تسجيل هدف مبكر، وهذا من وجهة نظرهم، ونحن يجب أن نكون في غاية القوة بالدفاع منذ البداية، يجب أن ندافع، ولكن يجب أيضاً نلعب بطريقتنا».
ولعب بايرن بشكل دفاعي للغاية في المباراة التي تعادلا فيها سلبياً الشهر الماضي ولكن إيبرل يتوقع ألا يتكرر هذا الأمر.
وقال إيبرل، إنه «ليس في الحمض النووي لبايرن أن يلعب بشكل دفاعي للحفاظ على التقدم، بل يفضل الفريق اللعب بشكل هجومي، في أفضل الحالات سيسعى الفريق لتسجيل هدف على الأقل».
وأظهر فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، أنه لا يعتقد أن مواجهة ليفركوزن انتهت عندما قرر إراحة معظم لاعبيه البارزين في مباراة بوخوم، إلا أن قرار الإراحة انعكس عليه بعد طرد جواو بالينيا في الدقيقة43.
غياب فيرتز عن مباراة الإياب سيكون بمثابة ضربة موجعة لليفركوزن وإيبرل يعرف هذا، وقال إيبرل «51 عاما»: «فلوريان لاعب مهم للغاية لليفركوزن، دعونا ننتظر ونرى من سيكون في التشكيل الأساسي يوم الثلاثاء.

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