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الرياضة

مينة المزروعي ترفع علم «الأولمبياد الخاص» في افتتاح «الألعاب الشتوية»

مينة المزروعي ترفع علم «الأولمبياد الخاص» في افتتاح «الألعاب الشتوية»
9 مارس 2025 17:08

 

أبوظبي (الاتحاد)


شاركت مينة المزروعي، لاعبة الأولمبياد الخاص الإماراتي، في رفع علم الأولمبياد الخاص في افتتاح الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص «تورين 2025».
تأتي المشاركة تأكيداً على التطور الكبير الذي حققه الأولمبياد الخاص الإماراتي في دمج أصحاب الهمم في المجتمع من خلال الرياضة، كما أن اختيار لاعبة من برنامج الأولمبياد الخاص الإماراتي، من بين 1500 لاعب وشريك موحد من 102 دولة يشاركون في الألعاب، هو اعتراف دولي بقوة وتأثير الدعم المستمر الذي توليه الإمارات لأصحاب الهمم، وحرصها الدائم على توفير الفرص والمشاركة الفعّالة لهم في المحافل العالمية.
وقال طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي ورئيس بعثة الدولة إلى (تورين 2025): «منذ ألعاب أبوظبي 2019، شهدنا حقبة جديدة من التمكين والتميز لأصحاب الهمم في مجال الرياضة، وحرصنا على الاستثمار في استراتيجية دعم ذوي التحديات الذهنية والنمائية التي تتبناها القيادة الرشيدة، وبالجهود المتواصلة تمكنا من تحقيق تطور ملحوظ في تأهيل وتمكين أولادنا وبناتنا من اللاعبين في الأولمبياد الخاص الإماراتي، وكلنا فخر، ونحن نشهد لاعبتنا مينة المزروعي تنجح في تمثيل بلادها بأفضل صورة، وهذا إنجاز يعكس العمل الدؤوب والبرامج التدريبية التراكمية التي استفاد منها اللاعبون».

 

 

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وأضاف: «إن مشاركة مينة المزروعي في مراسم الافتتاح تمثل لحظة فخر واعتزاز لجميع الإماراتيين، وتؤكد التزام الدولة العميق بدعم وتمكين أصحاب الهمم، ليكونوا جزءاً لا يتجزأ من نجاحات الوطن في مختلف المجالات، وأتمنى لفريق الإمارات التوفيق والنجاح في كل المنافسات، ونحن واثقون بأنهم سيبهرون العالم كما فعلوا دائماً».
وتضم بعثة الأولمبياد الخاص الإماراتي المشارك في الألعاب العالمية الشتوية 30 شخصاً، منهم 11 لاعباً ولاعبة من أصحاب الهمم، ويتميز الوفد بمشاركته في أكبر عدد من الرياضات، مقارنة ببقية الوفود من المنطقة، حيث يخوض اللاعبون الإماراتيون منافسات في 6 رياضات، هي الجري على الثلج، التزلج اختراق الضاحية، التزلج الفني على الجليد، التزلج الألبي، التزلج السريع على مضمار قصير، والتزلج اللوحي.
وتم الإعلان عن شركة مبادلة الراعي الرسمي للبعثة، وماجد الفطيم الشريك الرسمي، بالإضافة إلى التعاون مع اتحاد الرياضات الشتوية الشريك الداعم.

الإمارات
الأولمبياد الخاص
أصحاب الهمم
إيطاليا
دورة الألعاب الشتوية
طلال الهاشمي
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