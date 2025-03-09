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الرياضة

4 أبطال في «كروس فيت» بدورة عجمان

4 أبطال في «كروس فيت» بدورة عجمان
9 مارس 2025 20:54

 
عجمان (وام)

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اختتمت النسخة الأولى من بطولة كروس فيت أعمالها في ملعب مركز كواترو الرياضي ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي.
حضر اليوم الختامي الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام والقوة البدنية، إلى جانب أحمد الرئيسي، رئيس اللجنة المنظمة العليا.
وتضمنت منافسات البطولة مجموعة من التحديات الرياضية المتنوعة، والتي جرت على المستوى الجماعي على مدار يومين، بتواجد 3 لاعبين في كل فريق، وبمشاركة 200 مشارك ومشاركة في جميع الفئات.
وتُوج فريق أليوث بطلاً لفئة الماستر +35 رجال، وحل فريق كروس فيت العين ثانياً، فيما نال سترونج جورج بيرفورمانس المركز الثالث.
وفي فئة المؤسسات ظفر فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي بالمركز الأول، وجاء الدفاع المدني عجمان في المركز الثاني، فيما حل فريق الوثبة ثالثاً.
وفاز فريق كروس فيت العين بالمركز الأول في فئة المحترفين، وجاء فريق سيلت أفريكانس ثانيا، وحل تيم واي بي جي في المركز الثالث.
وفي الفئة المفتوحة سيدات توج فريق ديزيرت ستورم ليديزبالمركز الأول، ونال ديزيرت ستورم ووريرس المركز الثاني، فيما تواجد سليبلس في المركز الثالث.
وتختتم الاثنين مباريات الدور الأول من مسابقة كرة القدم بثلاث مباريات مصيرية.
من جانبٍ آخر تنطلق الاثنين في ملاعب مركز عجمان الإبداعي بمنطقة مشيرف المراحل التمهيدية لبطولة البادل تنس والتي تغطي فئتين، فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية والتي يُسمح فيها لكل دائرة بإشراك أكثر من فريق بعدد 4 لاعبين لكل فريق، بالإضافة إلى فئة الأفراد والشركات.

الإمارات
عجمان
حكومة عجمان
مركز كواترو الرياضي
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