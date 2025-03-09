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الرياضة

تفاصيل جديدة حول وفاة طبيب برشلونة

تفاصيل جديدة حول وفاة طبيب برشلونة
9 مارس 2025 21:14

 
معتز الشامي (أبوظبي) 

 

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ظهرت تفاصيل جديدة حول وفاة طبيب نادي برشلونة كارليس مينارو جارسيا، وأرجأ العملاق الكتالوني مباراته في الدوري الإسباني ضد أوساسونا بعد وفاة الطبيب.
ووافق الفريق بالإجماع على أن أفضل شيء يمكن فعله هو طلب تأجيل المباراة، وهو ما وافقت عليه رابطة الدوري الإسباني، وفي بيان رسمي على موقعه على «الإنترنت»، قال النادي: «يأسف نادي برشلونة للإعلان عن الخبر الحزين بوفاة طبيب الفريق الأول كارليس مينارو جارسيا بعد ظهر السبت، ونتيجة لذلك، تم تأجيل مباراة نادي برشلونة وأوساسونا إلى موعد لاحق».
ومنذ ذلك الحين، ظهرت تفاصيل جديدة، كشفت عن الصدمة التي أحاطت بخسارته غير المتوقعة، وفي حين لم يؤكد النادي بعد سبب وفاة مينارو، بدأت التقارير في إسبانيا في تسليط الضوء على الظروف المأساوية، حيث شوهد الطبيب مع الفريق في وقت سابق من اليوم، وبحسب تقارير صحيفة «آس» الإسبانية، تعرض مينارو لأزمة قلبية مفاجئة في فندق الفريق، وأوضحت شبكة «إي إس بي إن» أن لاعبي برشلونة لم يعلموا بوفاته إلا عندما وصلوا إلى الاستاد الأولمبي لمباراة أوساسونا، وكان معظم المشجعين موجودين بالفعل داخل الملعب عندما تم اتخاذ قرار إلغاء المباراة.
في البداية، كانت هناك حالة من عدم اليقين ولم يخرج اللاعبون للإحماء، حيث وصل إعلان قبل 20 دقيقة من بداية المباراة بإيقافها، وكان المدرب «53 عاماً» قد أمضى اليوم بأكمله في الفريق الزائر وحوله، وتناول الطعام مع بقية الفريق خلال الساعات المتبقية قبل المباراة، وقال رئيس النادي خوان لابورتا عبر الموقع الرسمي للنادي: «كان رجلاً محبوباً للغاية من الجميع، توفي بعد الظهر في فندق الفريق»
وأضاف «تركنا الأمر في حالة من الحزن والصدمة لأن الأمر كان مفاجئاً للغاية، اتصلنا بوالدته وزوجته لتقديم تعازينا ودعمهما، ترك كارليس خلفه طفلين هما جيرارد وآنا»، وكان مينارو، المتخصص في علاج الإصابات الرياضية والطب الرياضي والعلاج الطبيعي، ضمن طاقم برشلونة منذ عام 2017، عندما بدأ العمل مع فريق كرة الصالات، وفي بداية موسم 2024-2025، انضم إلى طاقم الفريق الأول كمساعد للطبيب الرئيسي ريكارد برونا.

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