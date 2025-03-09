توتنهام يخرج بـ «نقطة» من «مباراة فوضوية»!



لندن (رويترز)



فرط بورنموث الساعي للتأهل إلى إحدى بطولات أوروبا الموسم المقبل في تقدمه بهدفين، ليتعادل 2-2 مع توتنهام بعد التفوق على مضيفه في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واستحق فريق المدرب أندوني إيراولا التقدم بهدفين لتعزيز آماله في دخول المربع الذهبي بعدما سجل ماركوس تافرنييه وإيفانيلسون هدفا في كل شوط.

وقلص السنغالي بابي ماتار سار الفارق لتوتنهام بتسديدة متقنة من عند حدود منطقة الجزاء ارتطمت في القائم الأيمن، قبل أن تسكن شباك الإسباني كيبا أريزابالاجا حارس بورنموث.

وتسبب أريزابالاجا في ركلة جزاء، عندما أسقط القائد البديل سون هيونج-مين في منطقة الجزاء، ليسجل الدولي الكوري الجنوبي الركلة ببراعة في وسط المرمى، ليدرك التعادل لصاحب الأرض.

وتقدم بورنموث، الذي سجل له جاستين كلويفرت هدفاً ألغاه الحكم وسدد في القائم أيضاً، مركزاً واحداً ليحتل المركز الثامن برصيد 44 نقطة متأخراً بفارق أربع نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، وفي المقابل ظل توتنهام في المركز الـ 13 برصيد 34 نقطة.

وإذا فشل بورنموث في التأهل للمرة الأولى لبطولات أوروبا ينظر للأسابيع القليلة الماضية بذكريات مريرة.

وكان بورنموث قريباً من دخول المربع الذهبي، قبل أن تكلفه هزيمتيه من ولفرهامبتون وبرايتون الكثير، وكان يجب عليه الفوز على توتنهام الذي تلقى صيحات استهجان من جماهيره بين الشوطين.

ويتوقف موسم توتنهام المخيب للآمال بمباراة الخميس المقبل في إياب دور الستة عشر للدوري الأوروبي على أرضه أمام ألكمار الهولندي، إذ يحتاج لتعويض خسارته 1 - صفر في الذهاب، لكنه بحاجة للأداء بشكل أفضل كثيراً مما فعل لفترات طويلة أمام بورنموث.

وقال أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام «عندما تأخرنا 2 - صفر كان الموقف صعباً بعض الشيء، كانت مباراة فوضوية وأظهر اللاعبون عقلية حقيقية».

ورحب الفريق بعودة المدافع كريستيان روميرو بعد غياب دام ثلاثة أشهر ومنحه بوستيكوجلو شارة القيادة، لكن تمريرته السيئة بعد 30 ثانية، كادت أن تهدي إيفانيلسون هدف التقدم، لكن تسديدته أنقذها جويلمو فيكاريو حارس توتنهام.

وأنقذ فيكاريو فريقه مرة أخرى، بعد خطأ آخر كاد أن يتسبب في هدف لبورنموث.

وسجل تافرنييه الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 42 بعد تمريرة خاطئة أخرى من أصحاب الأرض، لكن هذه المرة من بيدرو بارو وصلت للمجري ميلوش كيركيز في الناحية اليسرى ليرسل تمريرة عرضية مقتنة حولها تافرنييه بتسديدة مباشرة في الزاوية البعيدة.

وبعد هجمة مرتدة في بداية الشوط الثاني وضع كلويفرت الكرة في الشباك بعد تمريرة عرضية من تافرنييه، لكن الحكم ألغى الهدف بعد مراجعة تقنية الفيديو التي أظهرت أن أنطوان سيمنيو كان متسللاً في أثناء بناء الهجمة.

وضاعف إيفانيلسون تقدم بورنموث بتسديدة رائعة من فوق رأس فيكاريو بعد تمريرة بينية ساحرة من جاستين كلويفرت في الدقيقة 65.

وسدد البديل الرائع لوكاس بريفال لاعب توتنهام في القائم، قبل أن يتوغل سار من نصف الملعب ليطلق تسديدة ارتطمت في القائم الأيمن، قبل أن تسكن شباك أريزابالاجا وتغير مجرى المباراة.

ورغم ذلك ظل بورنموث الطرف الأفضل لكن أريزابالاجا اندفع من مرماه ليعرقل سون داخل المنطقة ليسجل الكوري الجنوبي هدفاً رائعاً وبهدوء من ركلة جزاء.