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الرياضة

تشيلسي يعود إلى «الرابع» في البريميرليج»

تشيلسي يعود إلى «الرابع» في البريميرليج»
9 مارس 2025 21:40

لندن (رويترز)

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عاد تشيلسي إلى المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنه عانى كثيراً قبل فوزه 1-صفر على ليستر سيتي «المتعثر» ليتقدم بصعوبة بهدف في الدقيقة 60 عن طريق المدافع الإسباني مارك كوكوريا.
وتراجع أداء تشيلسي منذ بداية العام الجديد، لكنه سيطر على الكرة بلا أنياب، قبل أن يمرر إنزو فرنانديز الكرة إلى كوكوريا الذي أطلق تسديدة منخفضة سكنت شباك الحارس مادس هيرمانسن.
وقال كوكوريا لشبكة سكاي سبورتس «مرر إنزو لي الكرة وفضلت التسديد، عادة لا أفعل ذلك لكنني حاولت، حصلنا على النقاط الثلاث ونريد القتال من أجل الأهداف، أنا سعيد حقاً».
وأنقذ الحارس الدنماركي ركلة جزاء لكول بالمر في الشوط الأول ببراعة.
وكانت هذه أول ركلة جزاء في الدوري يهدرها مهاجم تشيلسي الذي لم يسجل أي هدف في سبع مباريات بالدوري الممتاز.
وتعني النتيجة أن تشيلسي قفز فوق مانشستر سيتي إلى المركز الرابع برصيد 49 نقطة، بفارق نقطتين خلف نوتنجهام فورست صاحب المركز الثالث، و21 نقطة خلف ليفربول المتصدر، ويظل ليستر في المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة.
وبدا ليستر سيتي بقيادة رود فان نيستلروي، خطيراً في الهجمات المرتدة إذ نجح لاعب الوسط المغربي بلال الخنوس وجيمي فاردي في الربط بينهما جيداً، لكنهما افتقرا للفعالية.
ولم يستسلم ليستر إذ أجبر البديل ريكاردو بيريرا الحارس روبرت سانشيز على التصدي لفرصة خطيرة في الدقيقة 86، لكن ليستر أطلق ثلاث تسديدات فقط مقابل 20 لتشيلسي.
وقبل مواجهة أرسنال صاحب المركز الثاني مطلع الأسبوع المقبل، يواجه الفريق اللندني منافسه كوبنهاجن في الدوري الأوروبي على أرضه يوم الخميس بعد فوزه 2-1 ذهاباً.

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
تشيلسي
ليستر سيتي
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