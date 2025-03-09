ريال مدريد يزاحم برشلونة على قمة «الليجا»



مدريد (رويترز)



هز كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور الشباك في الشوط الأول، ليقودا ريال مدريد إلى فوز سهل 2-1 على رايو فايكانو، ليتساوى مع برشلونة المتصدر في سباق محتدم على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وتفصل نقطة واحدة بين عمالقة الكرة الإسبانية، إذ يتصدر برشلونة الترتيب برصيد 57 نقطة، متساوياً مع ريال مدريد في المركز الثاني، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث بفارق نقطة بعد خسارته 2-1 أمام خيتافي.

وتقرر تأجيل مباراة برشلونة أمام أوساسونا التي كانت مقررة السبت بسبب وفاة طبيب الفريق، ويستعد الفريق الكتالوني لمواجهة أتلتيكو الأحد المقبل.

وهيمن الريال على المباراة، وافتتح مبابي التسجيل في الدقيقة 30 مكللاً هجمة مرتدة سريعة، قبل أن يعزز فينيسيوس تقدم الفريق، بعد مجهود فردي رائع بعد أربع دقائق.

وقلص رايو فايكانو الفارق في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بتسديدة صاروخية أطلقها بيدرو دياز من خارج المنطقة ارتدت من العارضة لتتخطى خط المرمى، قبل أن تخرج، وفي البداية لم يحتسب الحكم الهدف، لكنه عدل عن قراره بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.