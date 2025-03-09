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الرياضة

«احتجاج الغضب» في «أولد ترافورد»!

«احتجاج الغضب» في «أولد ترافورد»!
9 مارس 2025 21:58

مانشستر (د ب أ)

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احتج الآلاف من جماهير مانشستر يونايتد على ملاك النادي، على هامش مواجهة الفريق أمام أرسنال بالدوري الإنجليزي لكرة القدم في ملعب «أولد ترافورد».
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا»، أن عائلة جليزر الأميركية، كانت هدفاً للهتافات الغاضبة من الجماهير، وبدرجة أقل جاءت الهتافات ضد المالك المساهم جيم راتكليف، وذلك في مسيرة بدأت في حانة تبعد كيلومترين عن الملعب.
ونظمت رابطة جماهير مانشستر يونايتد المعروفة باسم «1958» الاحتجاجات الجماهيرية، والتي ارتدى فيها البعض قمصاناً سوداء في إشارة إلى الموت البطيء للنادي تحت قيادة ملاكه.
وتوجه الملياردير البريطاني راتكليف إلى مقصورة المسؤولين في «أولد ترافورد» لدى بدء الاحتجاجات، فيما تواجد إدوارد جليزر، المدير الإداري، كذلك وسط الحاضرين في المباراة أمام أرسنال.

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