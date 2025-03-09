«الملك ليبرون» يغيب أسبوعين



لوس أنجلوس (أ ف ب)



يغيب «الملك» ليبرون جيمس عن لوس أنجلوس ليكرز لأسبوع إلى أسبوعين» بسبب إصابة في الفخذ تعرّض لها خلال مواجهة بوسطن سلتيكس في الدوري الأميركي للمحترفين «أن بي أيه»، وفقاً لتقارير صحفية.

وستتم إعادة تقييم التشخيص خلال 24 ساعة، بمجرد أن تخف حدة الألم، وفقاً لما ذكرته شبكة «أي أس بي أن»، نقلاً عن مصادر داخل الفريق.

واضطر النجم المخضرم البالغ 40 عاماً، وأفضل هداف في تاريخ الدوري، إلى مغادرة الملعب في الربع الأخير قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة بفوز سلتيكس حامل اللقب 111-110.

هذه الخسارة أنهت سلسلة انتصارات ليكرز التي استمرت لثماني مباريات، لكن الفريق لا يزال في وضع جيد في سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية «البلاي أوف»، حيث يحتل المركز الثالث في المنطقة الغربية بـ40 فوزاً و22 خسارة.

كان جيمس تجاوز حاجز الخمسين ألف نقطة في مسيرته، ليضيف ذلك إلى إنجازاته الكثيرة التي تجعله من الأعظم على الإطلاق من منظور حسابي.