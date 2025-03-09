الإثنين 10 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب توتنهام يتهم «التوتر والعصبية»!

مدرب توتنهام يتهم «التوتر والعصبية»!
9 مارس 2025 22:34

 
لندن (د ب أ) 

أخبار ذات صلة
4 أندية إنجليزية تستعد للموسم الجديد في أميركا
أرسنال ومانشستر يونايتد.. هدية إلى ليفربول!

قال أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام، إن فريقه بحاجة للهدوء داخل أرض الملعب، وذلك بعد التعادل بصعوبة بنتيجة 2-2 أمام ضيفه بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وصرح بوستيكوجلو في تصريح بثته قناة سكاي سبورتس عقب اللقاء «لقد بدا واضحاً أن هناك شعوراً بالتوتر يسيطر علينا، كما أن الفريق استعاد عدداً من اللاعبين بعد غياب طويل بسبب الإصابة».
وأضاف المدرب الأسترالي «هناك قدر واضح من القلق والعصبية، نحتاج للسيطرة عليه والتعامل بهدوء شديد مع الفترة الحالية، لكن اللاعبين صمدوا، وهو ما يؤكد أيضاً أنهم يؤمنون بعمل الجهاز الفني».
وتابع مدرب توتنهام «خضنا صراعاً مختلفاً، لقد ضغط بورنموث بشكل متميز، ولم ننجح في التعامل مع الكرة في بعض المواقف، ولم نتعامل بحذر كافٍ؛ لذا أجبرنا المنافس على التراجع الدفاعي، لقد كانت مباراة صعبة، ولكن لاعبينا صمدوا».
من جانبه، قال هيونج سون مين قائد توتنهام «أنا محبط للغاية لعدم حصولنا على النقاط الثلاث؛ لأنه عندما تلعب على أرضك ووسط جماهيرك، فإنه من المتوقع أن تحقق الفوز». وأضاف سون «بورنموث فريق متميز، ويقدم أداءً رائعاً هذا الموسم، لكن التعادل 2-2 لا يبدو نتيجة جيدة، وعلينا مواصلة مشوارنا».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
توتنهام
بورنموث
آنجي بوستيكوجلو
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
الإمارات تدين الاعتداء على قوة الأمم المتحدة وقوات جنوب السودان
الأخبار العالمية
الإمارات تدين الاعتداء على قوة الأمم المتحدة وقوات جنوب السودان
اليوم 02:15
خلال توزيع المساعدات الإنسانية تلبية لاحتياجات النازحين خلال شهر رمضان المبارك (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تلبي احتياجات أهالي غزة خلال رمضان
اليوم 02:15
أحد العاملين يتفحص قاعة الاجتماعات قبيل انتخاب زعيم جديد لـ«الحزب الليبرالي» الكندي في أوتاوا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
كندا تترقب زعيم «الحزب الليبرالي»
اليوم 02:15
وزير الزراعة اللبناني لـ«الاتحاد»: 900 مليون دولار قيمة الأضرار الزراعية
الأخبار العالمية
وزير الزراعة اللبناني لـ«الاتحاد»: 900 مليون دولار قيمة الأضرار الزراعية
اليوم 02:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©