مدرب توتنهام يتهم «التوتر والعصبية»!



لندن (د ب أ)

قال أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام، إن فريقه بحاجة للهدوء داخل أرض الملعب، وذلك بعد التعادل بصعوبة بنتيجة 2-2 أمام ضيفه بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وصرح بوستيكوجلو في تصريح بثته قناة سكاي سبورتس عقب اللقاء «لقد بدا واضحاً أن هناك شعوراً بالتوتر يسيطر علينا، كما أن الفريق استعاد عدداً من اللاعبين بعد غياب طويل بسبب الإصابة».

وأضاف المدرب الأسترالي «هناك قدر واضح من القلق والعصبية، نحتاج للسيطرة عليه والتعامل بهدوء شديد مع الفترة الحالية، لكن اللاعبين صمدوا، وهو ما يؤكد أيضاً أنهم يؤمنون بعمل الجهاز الفني».

وتابع مدرب توتنهام «خضنا صراعاً مختلفاً، لقد ضغط بورنموث بشكل متميز، ولم ننجح في التعامل مع الكرة في بعض المواقف، ولم نتعامل بحذر كافٍ؛ لذا أجبرنا المنافس على التراجع الدفاعي، لقد كانت مباراة صعبة، ولكن لاعبينا صمدوا».

من جانبه، قال هيونج سون مين قائد توتنهام «أنا محبط للغاية لعدم حصولنا على النقاط الثلاث؛ لأنه عندما تلعب على أرضك ووسط جماهيرك، فإنه من المتوقع أن تحقق الفوز». وأضاف سون «بورنموث فريق متميز، ويقدم أداءً رائعاً هذا الموسم، لكن التعادل 2-2 لا يبدو نتيجة جيدة، وعلينا مواصلة مشوارنا».