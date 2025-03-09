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الرياضة

إينجبريجتسن.. «الثنائية الثالثة»

إينجبريجتسن.. «الثنائية الثالثة»
9 مارس 2025 22:52

 
آبلدورن (أ ف ب)

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حافظ النروجي جايكوب إينجبريجتسن على لقبه في بطولة أوروبا لألعاب القوى لسباق 3000 متر داخل قاعة، محققا الثنائية الذهبية في ثلاث نسخ متتالية من البطولة القارية.
وبلغ توقيت النرويجي الذي سبق أن فاز بسباق 1500 متر، 7 دقائق و48:37 ثانية، محققاً لقبه السابع عشر على المستوى القاري في جميع الفئات والبطولات.
عادل إينجبريجتسن الذي لا يزال في الرابعة والعشرين من عمره، الرقم القياسي لعدد الميداليات الذهبية في بطولة أوروبا داخل قاعة التي فاز بها رياضي، حيث بلغ رصيده سبع ذهبيات.
وانفرد سابقاً السوفياتي-الأوكراني فاليري بورزوف بالرقم القياسي، بعد فوزه بفئتي الـ50 و60 متر خلال السبعينيات عندما كانت البطولة تقام سنوياً.
وحصل البريطاني جورج ميلز على الميدالية الفضية بزمن 7 دقائق و49:41 ثانية، بينما أكمل الفرنسي من أصل مغربي عزالدين هابز منصة التتويج، محققا ميداليته الثانية في هذه البطولة بعد فضية سباق 1500 متر.
من جهة أخرى، فاز الهولندي صامويل تشابل بسباق 800 متر على أرضه وبين جمهوره محققا زمناً قدره دقيقة و44:88 ثانية، متفوقاً على البلجيكي إليوت كريستان والأيرلندي مارك إنجليش.
وتوجت الأوكرانية ياروسلافا ماهوشيخ البطلة الأولمبية والعالمية والأوروبية داخل قاعة بلقبها القاري الثالث في الوثب العالي بتسجيلها 1.99متر.
وفازت البولندية آنا فيلجوش بسباق 800 م للسيدات بزمن 2:02:09 دقيقة متقدمة على الفرنسية كلارا ليبرمان والسلوفينية أنيتا هورفات.
كما قادت فيمكي بول هولندا المضيفة للفوز بالميدالية الذهبية في سباق التتابع 4 في 400 متر للسيدات.
وحققت الأيرلندية سارا هيلي فوزا مثيرا في سباق 3000 متر للسيدات متفوقة على البريطانية ميليسيا كورتني-براينت بزمن 8:52:86 دقيقة، لتحرز الأيرلندية باكورة ألقابها في بطولة أوروبا داخل قاعة.

النرويج
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